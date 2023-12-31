В США планируют допустить в женский бокс трансгендеров при определенных условиях

Первый трансгендер в боксе Патриси Мануэль. Фото: Twitter/WallySkalij

Американский бокс принял " Политику по трансгендерности ", которая позволит с 2024 года боксерам-мужчинам, делающим операции по смене пола, проводить бои в женской категории. Но руководящий орган, контролирующий американский любительский и олимпийский бокс, позволит трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях при определенных условиях.

Об этом пишет американское издание Daily Mail, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В то время как боксеры до 18 лет все еще должны участвовать в соревнованиях в соответствии со своим полом рождения, трансгендерным бойцам будет позволено сражаться в категории по их выбору.

Они должны соответствовать определенным критериям, включая заявление о своей новой гендерной идентичности, завершении операции по изменению пола и регулярном тестировании на гормоны.

Спортсмены-трансгендеры как мужчины, так и женщины должны ежеквартально проходить тестирование на гормоны и предоставлять документацию об уровне гормонов в США в течение минимум четырех лет после операции.

USA Boxing to Allow Biological Men to Compet Against Female Boxers After Introducing 'Transgender Policy' via @gatewaypundit https://t.co/VYVjDlWH1i — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) December 30, 2023

Боксеры, которые перешли с мужского пола на женщину, должны продемонстрировать, что их общий уровень тестостерона в сыворотке крови был ниже 5 нмоль/л в течение минимум 48 месяцев до первого соревнования.

Их общий уровень тестостерона в сыворотке крови должен оставаться ниже 5 нмоль/л в течение всего периода желаемого права соревноваться в женской категории.

В то же время боксер-мужчина должен продемонстрировать, что его общий уровень тестостерона в сыворотке крови превышал 10 нмоль/л в течение по меньшей мере 48 месяцев до его первого соревнования и поддерживать его выше этого уровня в течение периода участия.

Бокс США сделал шаг к внедрению этой политики после того, как в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что каждый вид спорта и его руководящий орган обязаны решать, насколько спортсмены находятся в невыгодном положении по сравнению с другими.

"Это funny thing when just living ваш truth becomes historic."



Patricio Manuel gets его первый win как профессиональный boxer @fantasysprings . #GoldenBoyFN . Congratulations! pic.twitter.com/ce4T9OcBQa — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 9, 2018

Поскольку Международная федерация бокса еще не определила право трансгендерных боксеров, USA Boxing заявила, что вмешалась, чтобы принять собственное решение в целях "безопасности всех боксеров и честной конкуренции между всеми боксерами".

В истории уже есть положительные примеры

Например, мужчина-боксер Патрисио Мануэль, который стал становиться мужчиной, принимая гормоны в 2013 году и перенес операцию через год, дебютировал в профессиональном боксе и стал первым трансгендерным человеком, сделавшим это в истории Америки в 2018 году.

Мануэль провел любительскую боксерскую карьеру, включавшую пять побед в национальном чемпионате и участие в женской олимпийской сборной США 2012 года. В начале этого года он одержал свою третью профессиональную победу.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.