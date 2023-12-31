Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В США планируют допустить в женский бокс трансгендеров при определенных условиях arrow

В США планируют допустить в женский бокс трансгендеров при определенных условиях

31 декабря 2023 17:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В США планируют допустить в женский бокс трансгендеров при определенных условиях
Первый трансгендер в боксе Патриси Мануэль. Фото: Twitter/WallySkalij
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Американский бокс принял " Политику по трансгендерности ", которая позволит с 2024 года боксерам-мужчинам, делающим операции по смене пола, проводить бои в женской категории. Но руководящий орган, контролирующий американский любительский и олимпийский бокс, позволит трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях при определенных условиях.

Об этом пишет американское издание Daily Mail, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В то время как боксеры до 18 лет все еще должны участвовать в соревнованиях в соответствии со своим полом рождения, трансгендерным бойцам будет позволено сражаться в категории по их выбору.

Они должны соответствовать определенным критериям, включая заявление о своей новой гендерной идентичности, завершении операции по изменению пола и регулярном тестировании на гормоны.

Спортсмены-трансгендеры как мужчины, так и женщины должны ежеквартально проходить тестирование на гормоны и предоставлять документацию об уровне гормонов в США в течение минимум четырех лет после операции.

Боксеры, которые перешли с мужского пола на женщину, должны продемонстрировать, что их общий уровень тестостерона в сыворотке крови был ниже 5 нмоль/л в течение минимум 48 месяцев до первого соревнования.

Их общий уровень тестостерона в сыворотке крови должен оставаться ниже 5 нмоль/л в течение всего периода желаемого права соревноваться в женской категории.

В то же время боксер-мужчина должен продемонстрировать, что его общий уровень тестостерона в сыворотке крови превышал 10 нмоль/л в течение по меньшей мере 48 месяцев до его первого соревнования и поддерживать его выше этого уровня в течение периода участия.

Бокс США сделал шаг к внедрению этой политики после того, как в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что каждый вид спорта и его руководящий орган обязаны решать, насколько спортсмены находятся в невыгодном положении по сравнению с другими.

Поскольку Международная федерация бокса еще не определила право трансгендерных боксеров, USA Boxing заявила, что вмешалась, чтобы принять собственное решение в целях "безопасности всех боксеров и честной конкуренции между всеми боксерами".

В истории уже есть положительные примеры

Например, мужчина-боксер Патрисио Мануэль, который стал становиться мужчиной, принимая гормоны в 2013 году и перенес операцию через год, дебютировал в профессиональном боксе и стал первым трансгендерным человеком, сделавшим это в истории Америки в 2018 году.

Мануэль провел любительскую боксерскую карьеру, включавшую пять побед в национальном чемпионате и участие в женской олимпийской сборной США 2012 года. В начале этого года он одержал свою третью профессиональную победу.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме