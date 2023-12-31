У США планують допустити у жіночий бокс трансгендерів за певних умов

Перший трансгендер у боксі Патрісіу Мануель. Фото: Twitter/WallySkalij

Американський бокс прийняв "Політику щодо трансгендерності", яка дозволить з 2024 року боксерам-чоловікам, які роблять операції зі зміни полу, проводити бої в жіночій категорії. Але керівний орган, який контролює американський аматорський та олімпійський бокс, дозволить трансгендерним спортсменам брати участь у змаганнях за певних умов.

Про це пише американське видання Daily Mail, передає Новини.LIVE.

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У той час як боксери віком до 18 років все ще повинні брати участь у змаганнях відповідно до своєї статі народження, трансгендерним бійцям буде дозволено битися в категорії за їхнім вибором.

Вони повинні відповідати певним критеріям, включаючи заяву про свою нову гендерну ідентичність, завершення операції зі зміни статі та регулярне тестування на гормони.

Спортсмени-трансгендери як чоловіки, так і жінки повинні щоквартально проходити тестування на гормони та надавати документацію про рівень гормонів у США протягом щонайменше чотирьох років після операції.

USA Boxing to Allow Biological Men to to Compete Against Female Boxers After Introducing ‘Transgender Policy’ via @gatewaypundit https://t.co/VYVjDlWH1i — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) December 30, 2023

Боксери, які перейшли з чоловічої статі на жінку, повинні продемонструвати, що їхній загальний рівень тестостерону в сироватці був нижче 5 нмоль/л протягом принаймні 48 місяців до її першого змагання.

Їхній загальний рівень тестостерону в сироватці повинен залишатися нижче 5 нмоль/л протягом усього періоду бажаного права змагатися в жіночій категорії.

Водночас боксер-чоловік повинен продемонструвати, що його загальний рівень тестостерону в сироватці крові перевищував 10 нмоль/л протягом щонайменше 48 місяців до його першого змагання, і підтримувати його вище цього рівня протягом періоду участі.

Бокс США зробив крок до впровадження цієї політики після того, як у 2021 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) постановив, що кожен вид спорту та його керівний орган мають відповідальність вирішувати, наскільки спортсмени перебувають у невигідному становищі порівняно з іншими.

"It's a funny thing when just living your truth becomes historic."



Patricio Manuel gets his first win as a professional boxer @fantasysprings. #GoldenBoyFN. Congratulations! pic.twitter.com/ce4T9OcBQa — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 9, 2018

Оскільки Міжнародна федерація боксу ще не визначила право трансгендерних боксерів, USA Boxing заявила, що втрутилася, щоб прийняти власне рішення з метою "безпеки всіх боксерів і чесної конкуренції між усіма боксерами".

В історії вже є позитивні приклади

Наприклад, чоловік-боксер Патрісіо Мануель, який почав ставати чоловіком, приймаючи гормони у 2013 році й переніс операцію через рік, дебютував у професійному боксі й став першою трансгендерною людиною, яка зробила це в історії Америки у 2018 році.

Мануель провів аматорську боксерську кар’єру, яка включала п’ять перемог у національному чемпіонаті та участь у жіночій олімпійській збірній США 2012 року. На початку цього року він здобув свою третю поспіль професійну перемогу.

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