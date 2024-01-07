Верджіл Ортіс відправив у першому раунді в нокаут Лоусона
Американський нокаутер Верджіл Ортіс (20-0, 20 КО) дебютував у ліміті першої середньої ваги (до 69,9 кг). Він достроково переміг у стартовому раунді середняка Фредріка Лоусона (30-4, 22 КО) з Гани.
Подробиці та відео поєдинку, в матеріалі Новини.LIVE.
Ортіс пристрілявся в середині раунду, прицільно влучив лівим хуком. Успішно пробивав корпусом, загнав суперника в кут. Лоусон сховався за високим блоком, перечікував атаку нокаутера. Несподівано втрутився рефері Тоні Вікс та зупинив бій.
VERGIL ORTIZ JR REMAINS UNDEFEATED.— COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) January 7, 2024
Vergil Ortiz Jr stops Fredrick Lawson in the 1st round via TKO 💥
• 20 Fights ✍️
• 20 Wins ✅
• 20 Knockouts 🥊
Do you agree with the stoppage from Tony Weeks? #OrtizLawson pic.twitter.com/Pd6UrHQ0Rp
Експерти вважають, що це була така ж безглузда зупинка від рефері Уїкса, як і минулого року під час титульника Роландо Ромеро та Ісмаеля Барросо.
Кроуфорд — наступний
Тепер непереможений американський боксер Верджіл Ортіс-молодшиймає намір поборотися з чемпіоном світу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).
Раніше Ортіс висловився про повагу до Кроуфорда, визнавав його визначні спортивні досягнення та заслужене місце у рейтингу pound-for-pound.
Проспект заявив про інтерес до бою, підкреслюючи свій азарт та повагу до кожного бійця. Він також зазначив, що хоче перевірити свої сили проти найкращих у своїй ваговій.
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