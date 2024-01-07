Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Верджіл Ортіс відправив у першому раунді в нокаут Лоусона arrow

Верджіл Ортіс відправив у першому раунді в нокаут Лоусона

7 січня 2024 10:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Верджіл Ортіс відправив у першому раунді в нокаут Лоусона
Верджіл Ортіс. Фото: Twitter/GoldenBoyBoxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Американський нокаутер Верджіл Ортіс (20-0, 20 КО) дебютував у ліміті першої середньої ваги (до 69,9 кг). Він достроково переміг у стартовому раунді середняка Фредріка Лоусона (30-4, 22 КО) з Гани.

Подробиці та відео поєдинку, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ортіс пристрілявся в середині раунду, прицільно влучив лівим хуком. Успішно пробивав корпусом, загнав суперника в кут. Лоусон сховався за високим блоком, перечікував атаку нокаутера. Несподівано втрутився рефері Тоні Вікс та зупинив бій.

Експерти вважають, що це була така ж безглузда зупинка від рефері Уїкса, як і минулого року під час титульника Роландо Ромеро та Ісмаеля Барросо.

Кроуфорд — наступний

Тепер непереможений американський боксер Верджіл Ортіс-молодшиймає намір поборотися з чемпіоном світу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО). 

Раніше Ортіс висловився про повагу до Кроуфорда, визнавав його визначні спортивні досягнення та заслужене місце у рейтингу pound-for-pound. 

Проспект заявив про інтерес до бою, підкреслюючи свій азарт та повагу до кожного бійця. Він також зазначив, що хоче перевірити свої сили проти найкращих у своїй ваговій.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

Житомирське "Полісся" несподівано провело важливу заміну у керівництві клубу.

Кіліан Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі