Верджіл Ортіс відправив у першому раунді в нокаут Лоусона

Верджіл Ортіс. Фото: Twitter/GoldenBoyBoxing

Американський нокаутер Верджіл Ортіс (20-0, 20 КО) дебютував у ліміті першої середньої ваги (до 69,9 кг). Він достроково переміг у стартовому раунді середняка Фредріка Лоусона (30-4, 22 КО) з Гани.

Подробиці та відео поєдинку, в матеріалі Новини.LIVE.

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Ортіс пристрілявся в середині раунду, прицільно влучив лівим хуком. Успішно пробивав корпусом, загнав суперника в кут. Лоусон сховався за високим блоком, перечікував атаку нокаутера. Несподівано втрутився рефері Тоні Вікс та зупинив бій.

VERGIL ORTIZ JR REMAINS UNDEFEATED.



Vergil Ortiz Jr stops Fredrick Lawson in the 1st round via TKO 💥



• 20 Fights ✍️

• 20 Wins ✅

• 20 Knockouts 🥊



Do you agree with the stoppage from Tony Weeks? #OrtizLawson pic.twitter.com/Pd6UrHQ0Rp — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) January 7, 2024

Експерти вважають, що це була така ж безглузда зупинка від рефері Уїкса, як і минулого року під час титульника Роландо Ромеро та Ісмаеля Барросо.

Кроуфорд — наступний

Тепер непереможений американський боксер Верджіл Ортіс-молодшиймає намір поборотися з чемпіоном світу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Раніше Ортіс висловився про повагу до Кроуфорда, визнавав його визначні спортивні досягнення та заслужене місце у рейтингу pound-for-pound.

Проспект заявив про інтерес до бою, підкреслюючи свій азарт та повагу до кожного бійця. Він також зазначив, що хоче перевірити свої сили проти найкращих у своїй ваговій.

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