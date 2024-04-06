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Верес не оставил шансов Оболони — Яго забил красавец гол

6 апреля 2024 19:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Верес не оставил шансов Оболони — Яго забил красавец гол
Вереск обошел Ворскла. Фото: Вереск
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Верес" не оставил камень на камне дома от "Оболони". Подопечные Олега Шандрука отправили в ворота соперников три мяча, одержав разгромную победу.

Подробности матча и видео голов в материале Новини.LIVE.

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Началось все с пенальти, который заработал и реализовал Денис Янаков на девятой минуте. "Верес" перешел на любимую игру на контратаках и через десять минут забил второй раз. Николай Гайдучик получил передачу на правом фланге, пробежал к лицевой линии и отдал на ближнюю стойку на Янакова, который сыграл на опережение и протолкнул мяч в ворота.

Впрочем, система видеоповторов помогла арбитру Александру Шандору принять решение об отмене гола. В момент получения передачи Николай Гайдучик вступил в офсайд.

Но хозяева продолжили атаковать и добились своего. И снова благодаря активности Янакова. Он снова пошел на троих. На этот раз мяч мяч потерял. Но первым на подборе оказался Валерий Кучеров, слева выполнивший идеальную передачу под удар Николаю Гайдучику, а тот пробил точно в ближнюю девяточку — 2:0.

Яго снимает паутину

А в конце был красавец гол Яго Сиккейры. Контратака ровенчан четыре в три и бразилец ударом на технику с линии штрафной идеально реализовал передачу Дмитрия Шастала — 3:0.

Жители обходят Оболонь и поднимаются на тринадцатую позицию в турнирной таблице УПЛ.

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футбол
УПЛ
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ФК Оболонь

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