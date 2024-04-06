Верес не залишив шансів Оболоні — Яго забив красень гол

Верес обійшов Ворскла. Фото: Верес

"Верес" не залишив камня на камені вдома від "Оболоні". Підопічні Олега Шандрука відправили у ворота суперників три м'ячі, здобувши розгромну перемогу.

Подробиці матчу та відео голів, у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Почалось все з пенальті, який сам заробив та реалізував Денис Янаков на дев’ятій хвилині. "Верес" перейшов на улюблену гру на контратаках і за десять хвилин забив вдруге. Микола Гайдучик отримав передачу на правому фланзі, пробіг до лицевої лінії і віддав на ближню стійку на Янакова, який зіграв на випередження і проштовхнув м'яча у ворота.

Втім, система відеоповторів допомогла арбітру Олександру Шандору прийняти рішення про скасування голу. В момент отримання передачі Микола Гайдучик заступив в офсайд.

Але господарі продовжили атакувати і досягли свого. І знову завдяки активності Янакова. Він знову пішов на трьох. Цього разу, щоправда, м'яч загубив. Але першим на підборі опинився Валерій Кучеров, який з лівого краю виконав ідеальну передачу під удар Миколі Гайдучику, а той пробив точно у ближню дев'яточку — 2:0.

Яго знімає павутиння

А наприкінці був красень гол Яго Сікейри. Контратака рівнян чотири в три і бразилець ударом на техніку з лінії штрафного майданчика ідеально реалізував передачу Дмитра Шастала — 3:0.

Рівняни обходять Оболонь і підіймаються на тринадцяту позицію у турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Супряга розповів, у який клуб перейде з "Динамо".

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.

Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.