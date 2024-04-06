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Верес не залишив шансів Оболоні — Яго забив красень гол

6 квітня 2024 19:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Верес не залишив шансів Оболоні — Яго забив красень гол
Верес обійшов Ворскла. Фото: Верес
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Верес" не залишив камня на камені вдома від "Оболоні". Підопічні Олега Шандрука відправили у ворота суперників три м'ячі, здобувши розгромну перемогу. 

Подробиці матчу та відео голів, у матеріалі Новини.LIVE.

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Почалось все з пенальті, який сам заробив та реалізував Денис Янаков на дев’ятій хвилині. "Верес" перейшов на улюблену гру на контратаках і за десять хвилин забив вдруге. Микола Гайдучик отримав передачу на правому фланзі, пробіг до лицевої лінії і віддав на ближню стійку на Янакова, який зіграв на випередження і проштовхнув м'яча у ворота. 

Втім, система відеоповторів допомогла арбітру Олександру Шандору прийняти рішення про скасування голу. В момент отримання передачі Микола Гайдучик заступив в офсайд.

Але господарі продовжили атакувати і досягли свого. І знову завдяки активності Янакова. Він знову пішов на трьох. Цього разу, щоправда, м'яч загубив. Але першим на підборі опинився Валерій Кучеров, який з лівого краю виконав ідеальну передачу під удар Миколі Гайдучику, а той пробив точно у ближню дев'яточку — 2:0.

Яго знімає павутиння

А наприкінці був красень гол Яго Сікейри. Контратака рівнян чотири в три і бразилець ударом на техніку з лінії штрафного майданчика ідеально реалізував передачу Дмитра Шастала — 3:0.

Рівняни обходять Оболонь і підіймаються на тринадцяту позицію у турнірній таблиці УПЛ.

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футбол
УПЛ
Верес
ФК Оболонь

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