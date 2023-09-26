Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Верес" подготовил план на игру с "Шахтером": на что рассчитывает Лавриненко arrow

"Верес" подготовил план на игру с "Шахтером": на что рассчитывает Лавриненко

26 сентября 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Верес" подготовил план на игру с "Шахтером": на что рассчитывает Лавриненко
Сергей Лавриненко на тренировке. Фото: instagram.com/veres.club/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Верес" продолжает готовиться к матчу Кубка Украины против донецкого "Шахтера". Главный тренер команды из Ровно Сергей Лавриненко прокомментировал шансы своих подопечных в предстоящем противостоянии.

Наставник "Вереса" не ждет подарков от чемпионов Украины, сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

На прошлых выходных "Шахтер" потерял очки в матче с "Рухом" (1:1), а потому "горняки" ответственно готовятся к игре 1/8 финала Кубка Украины. Футболисты донецкой команды не могут себе позволить еще одну осечку, и в Ровно это понимают. 

Верес
Игроки "Вереса" на тренировке. Фото: instagram.com/veres.club/

Как "Верес" сыграет с "Шахтером" 

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал о кадровых потерях своей команды. В поединке против "Шахтера" на поле не выйдут Андрей Близниченко, Денис Балан, Виталий Дахновский и Дмитрий Клец. Остальные футболисты готовы к сражению против гранда украинского футбола. 

"Слишком мало времени между матчами для того, чтобы игроки сумели полноценно восстановиться. Приходится распределить нагрузку. За два дня как-то натренировать физические кондиции — невозможно. В таких условиях играют все. И мы их принимаем.

Мы осознаем, насколько силен соперник. Бесполезно играть с "Шахтером" в "открытый футбол". "Горняки" обладают мощной скамейкой запасных, они могут прибегать к ротации. У нас нет таких больших возможностей. Но мы будем биться за каждый мяч", — рассказал Сергей Лавриненко. 

Тренер "Вереса" пообещал дать настоящий бой сопернику. Он понимает, что "Шахтер" не собирается жертвовать Кубком Украины и постарается завоевать трофей. 

Матч "Вереса" с "Шахтером" пройдет 26 сентября в 17:00. 

Напомним, Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер. 

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ. 

Луческу приглашают в Турцию: кто возглавит "Динамо". 

Стало известно, какой город примет Суперкубок УЕФА-2024: это возле Украины.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз