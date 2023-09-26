"Верес" подготовил план на игру с "Шахтером": на что рассчитывает Лавриненко

Сергей Лавриненко на тренировке. Фото: instagram.com/veres.club/

"Верес" продолжает готовиться к матчу Кубка Украины против донецкого "Шахтера". Главный тренер команды из Ровно Сергей Лавриненко прокомментировал шансы своих подопечных в предстоящем противостоянии.

Наставник "Вереса" не ждет подарков от чемпионов Украины, сообщает официальный сайт клуба.

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На прошлых выходных "Шахтер" потерял очки в матче с "Рухом" (1:1), а потому "горняки" ответственно готовятся к игре 1/8 финала Кубка Украины. Футболисты донецкой команды не могут себе позволить еще одну осечку, и в Ровно это понимают.

Игроки "Вереса" на тренировке. Фото: instagram.com/veres.club/

Как "Верес" сыграет с "Шахтером"

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал о кадровых потерях своей команды. В поединке против "Шахтера" на поле не выйдут Андрей Близниченко, Денис Балан, Виталий Дахновский и Дмитрий Клец. Остальные футболисты готовы к сражению против гранда украинского футбола.

"Слишком мало времени между матчами для того, чтобы игроки сумели полноценно восстановиться. Приходится распределить нагрузку. За два дня как-то натренировать физические кондиции — невозможно. В таких условиях играют все. И мы их принимаем.

Мы осознаем, насколько силен соперник. Бесполезно играть с "Шахтером" в "открытый футбол". "Горняки" обладают мощной скамейкой запасных, они могут прибегать к ротации. У нас нет таких больших возможностей. Но мы будем биться за каждый мяч", — рассказал Сергей Лавриненко.

Тренер "Вереса" пообещал дать настоящий бой сопернику. Он понимает, что "Шахтер" не собирается жертвовать Кубком Украины и постарается завоевать трофей.

Матч "Вереса" с "Шахтером" пройдет 26 сентября в 17:00.

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