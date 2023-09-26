Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Верес" підготував план на гру із "Шахтарем": на що розраховує Лавриненко arrow

"Верес" підготував план на гру із "Шахтарем": на що розраховує Лавриненко

26 вересня 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Верес" підготував план на гру із "Шахтарем": на що розраховує Лавриненко
Сергій Лавриненко під час тренування. Фото: instagram.com/veres.club/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Верес" продовжує готуватися до матчу Кубка України проти донецького "Шахтаря". Головний тренер команди з Рівного Сергій Лавриненко прокоментував шанси своїх підопічних у майбутньому протистоянні.

Наставник "Вереса" не чекає на подарунки від чемпіонів України, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Минулими вихідними "Шахтар" втратив очки в матчі з "Рухом" (1:1), а тому "гірники" відповідально готуються до гри 1/8 фіналу Кубка України. Футболісти донецької команди не можуть собі дозволити ще одну осічку, і у Рівному це розуміють.

Верес
Гравці "Верес" на тренуванні. Фото: instagram.com/veres.club/

Як "Верес" зіграє із "Шахтарем"

Головний тренер "Вереса" Сергій Лавриненко розповів про кадрові втрати своєї команди. У поєдинку проти "Шахтаря" на поле не вийдуть Андрій Близниченко, Денис Балан, Віталій Дахновський та Дмитро Клець. Решта футболістів готова до битви проти гранду українського футболу.

"Занадто мало часу між матчами для того, щоб гравці зуміли повноцінно відновитися. Доводиться розподілити навантаження. За два дні якось натренувати фізичні кондиції неможливо. У таких умовах грають усі. І ми їх приймаємо.

Ми усвідомлюємо, наскільки сильним є суперник. Марно грати з "Шахтарем" у "відкритий футбол". "Гірники" мають потужну лаву запасних, вони можуть вдаватися до ротації. Ми не маємо таких великих можливостей. Але ми битимемося за кожен м'яч", — розповів Сергій Лавриненко.

Тренер "Вереса" пообіцяв дати справжній бій супернику. Він розуміє, що "Шахтар" не збирається жертвувати Кубком України та намагатиметься здобути трофей.

Матч "Вереса" із "Шахтарем" пройде 26 вересня о 17:00.

Нагадаємо, Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер. 

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду. 

Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ. 

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо". 

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз