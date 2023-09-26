"Верес" підготував план на гру із "Шахтарем": на що розраховує Лавриненко

Сергій Лавриненко під час тренування. Фото: instagram.com/veres.club/

"Верес" продовжує готуватися до матчу Кубка України проти донецького "Шахтаря". Головний тренер команди з Рівного Сергій Лавриненко прокоментував шанси своїх підопічних у майбутньому протистоянні.

Наставник "Вереса" не чекає на подарунки від чемпіонів України, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулими вихідними "Шахтар" втратив очки в матчі з "Рухом" (1:1), а тому "гірники" відповідально готуються до гри 1/8 фіналу Кубка України. Футболісти донецької команди не можуть собі дозволити ще одну осічку, і у Рівному це розуміють.

Гравці "Верес" на тренуванні. Фото: instagram.com/veres.club/

Як "Верес" зіграє із "Шахтарем"

Головний тренер "Вереса" Сергій Лавриненко розповів про кадрові втрати своєї команди. У поєдинку проти "Шахтаря" на поле не вийдуть Андрій Близниченко, Денис Балан, Віталій Дахновський та Дмитро Клець. Решта футболістів готова до битви проти гранду українського футболу.

"Занадто мало часу між матчами для того, щоб гравці зуміли повноцінно відновитися. Доводиться розподілити навантаження. За два дні якось натренувати фізичні кондиції неможливо. У таких умовах грають усі. І ми їх приймаємо.

Ми усвідомлюємо, наскільки сильним є суперник. Марно грати з "Шахтарем" у "відкритий футбол". "Гірники" мають потужну лаву запасних, вони можуть вдаватися до ротації. Ми не маємо таких великих можливостей. Але ми битимемося за кожен м'яч", — розповів Сергій Лавриненко.

Тренер "Вереса" пообіцяв дати справжній бій супернику. Він розуміє, що "Шахтар" не збирається жертвувати Кубком України та намагатиметься здобути трофей.

Матч "Вереса" із "Шахтарем" пройде 26 вересня о 17:00.

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