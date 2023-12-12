Верес назначил нового главного тренера

Наблюдательный совет "Вереса". Фото: "Верес"

После увольнения с должности главного тренера ровенского "Вереса" Сергея Лавриненко его место недолго было вакантным. Его занял представитель из структуры клуба.

Новым главным тренером "Вереса" стал Олег Шандрук, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Олег Шандрук возглавил клуб. Фото: "Верес"

Кто будет руководить "Вересом"

По информации пресс-службы клуба, сегодня на наблюдательном совете акционеров "Вереса" после отставки Лавриненко проголосовали за назначение 40-летнего Шандрука.

В тренерский штаб специалиста войдут Олег Герасимюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Шандрук является уроженцем Ровненской области, но свой футбольный путь начинал в луцкой "Волыни". Затем играл в структуре донецкого "Шахтера", выступал за киевский "Арсенал", "Черноморец" и "Севастополь".

Начиная с 2018 года Шандрук работал тренером в структуре молодежных команд "Вереса" и возглавлял основную команду в сезоне 2018/2019 гг., когда она выступала во Второй лиге.

Отметим, что с мая 2023 года специалист совмещал должность главного тренера команды U-19 и директора детско-юношеской футбольной академии.

Шандруку придется вывести команду из зоны вылета УПЛ, в которой команда оказалась после первой половины сезона.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

Григорий Суркис подтвердил, что "Динамо" получит большую сумму за трансфер Цыганкова из "Жироны".

Лучший футбольный арбитр Украины отстранен от работы за грубую ошибку.

Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".