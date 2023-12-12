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Верес назначил нового главного тренера

12 декабря 2023 17:05
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Агабекян Карен
редактор
Верес назначил нового главного тренера
Наблюдательный совет "Вереса". Фото: "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После увольнения с должности главного тренера ровенского "Вереса" Сергея Лавриненко его место недолго было вакантным. Его занял представитель из структуры клуба.

Новым главным тренером "Вереса" стал Олег Шандрук, сообщила пресс-служба клуба.

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Кто будет руководить "Вересом"

По информации пресс-службы клуба, сегодня на наблюдательном совете акционеров "Вереса" после отставки Лавриненко проголосовали за назначение 40-летнего Шандрука.

В тренерский штаб специалиста войдут Олег Герасимюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Шандрук является уроженцем Ровненской области, но свой футбольный путь начинал в луцкой "Волыни". Затем играл в структуре донецкого "Шахтера", выступал за киевский "Арсенал", "Черноморец" и "Севастополь".

Начиная с 2018 года Шандрук работал тренером в структуре молодежных команд "Вереса" и возглавлял основную команду в сезоне 2018/2019 гг., когда она выступала во Второй лиге.

Отметим, что с мая 2023 года специалист совмещал должность главного тренера команды U-19 и директора детско-юношеской футбольной академии.

Шандруку придется вывести команду из зоны вылета УПЛ, в которой команда оказалась после первой половины сезона.

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