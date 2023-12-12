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Верес призначив нового головного тренера

12 грудня 2023 17:05
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Агабекян Карен
редактор
Верес призначив нового головного тренера
Наглядова рада "Вереса". Фото: "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після звільнення з посади головного тренера рівненського "Вереса" Сергія Лавриненка його місце недовго було вакантним. Його зайняв представник зі структури клубу.

Новим головним тренером "Вереса" став Олег Шандрук, повідомила пресслужба клубу.

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Хто керуватиме "Вересом"

За інформацією пресслужби клубу, сьогодні на наглядовій раді акціонерів "Вереса" після відставки Лавриненка проголосували за призначення 40-річного Шандрука.

До тренерського штабу спеціаліста увійдуть Олег Герасимюк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзін.

Шандрук є уродженцем Рівненської області, але свій футбольний шлях розпочинав у луцькій "Волині". Потім грав у структурі донецького "Шахтаря", виступав за київський "Арсенал", "Чорноморець" та "Севастополь".

Починаючи з 2018 року, Шандрук працював тренером у структурі молодіжних команд "Вереса" і очолював основну команду в сезоні 2018/2019 рр., коли вона виступала у Другій лізі.

Зазначимо, що з травня 2023 року фахівець поєднував посаду головного тренера команди U-19 та директора дитячо-юнацької футбольної академії.

Шандруку доведеться вивести команду із зони вильоту УПЛ, в якій вона опинилася після першої половини сезону.

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