Верес остался без главного тренера

Бывший главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко. Фото: "Верес"

Ровенский "Верес" провалил первую половину сезона Украинской премьер-лиги. Поэтому в клубе назревали перемены.

Первой стала отставка главного тренера Сергея Лавриненко, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Лавриненко не смог дать результат с "Вересом"

В Ровно состоялся наблюдательный совет акционеров клуба, на котором было принято решение об отставке Лавриненко.

На страницах официального сайта клуба Лавриненко поблагодарили за работу.

"Народный клуб Верес благодарит Сергея Лавриненко за старания в проделанной работе и желает успехов в будущем", — говорится в сообщении.

Отметим, что Лавриненко пришел в команду 16 июня вместо Юрия Вирта. С новым коучем команда выиграла всего три матча, шесть раз сыграла вничью и девять встреч проиграла.

Первую половину сезона "Верес" закончил на предпоследнем месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги.

Добавим, что по ходу первого круга Лавриненко уже подавал в отставку, но его убедили остаться.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

Григорий Суркис подтвердил, что "Динамо" получит большую сумму за трансфер Цыганкова из "Жироны".

Лучший футбольный арбитр Украины отстранен от работы за грубую ошибку.

Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".