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Верес остался без главного тренера

12 декабря 2023 16:03
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Агабекян Карен
редактор
Верес остался без главного тренера
Бывший главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко. Фото: "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ровенский "Верес" провалил первую половину сезона Украинской премьер-лиги. Поэтому в клубе назревали перемены.

Первой стала отставка главного тренера Сергея Лавриненко, сообщила пресс-служба клуба.

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В Ровно состоялся наблюдательный совет акционеров клуба, на котором было принято решение об отставке Лавриненко.

На страницах официального сайта клуба Лавриненко поблагодарили за работу.

"Народный клуб Верес благодарит Сергея Лавриненко за старания в проделанной работе и желает успехов в будущем", — говорится в сообщении.

Отметим, что Лавриненко пришел в команду 16 июня вместо Юрия Вирта. С новым коучем команда выиграла всего три матча, шесть раз сыграла вничью и девять встреч проиграла.

Первую половину сезона "Верес" закончил на предпоследнем месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги.

Добавим, что по ходу первого круга Лавриненко уже подавал в отставку, но его убедили остаться.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

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