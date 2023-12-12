Верес залишився без головного тренера

Колишній головний тренер "Вересу" Сергій Лавриненко. Фото: "Верес"

Рівненський "Верес" провалив першу половину сезону Української прем’єр-ліги. Тому в клубі назрівали зміни.

Першою стала відставка головного тренера Сергія Лавриненка, повідомила пресслужба клубу.

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У Рівному відбулася наглядова рада акціонерів клубу, на якій було ухвалене рішення про відставку Лавриненка.

На сторінках офіційного сайту клубу Лавриненку подякували за роботу.

"Народний клуб Верес дякує Сергію Лавриненку за старання у проробленій роботі та бажає успіхів у майбутньому", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Лавриненко прийшов у команду 16 червня замість Юрія Вірта. З новим керівником команда виграла всього три матчі, шість разів зіграла унічию та дев’ять зустрічей програла.

Першу половину сезону "Верес" закінчив на передостанньому місці в турнірній таблиці Української прем’єр-ліги.

Додамо, що по ходу першого кола Лавриненко вже подавав у відставку, але його переконали залишитися.

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