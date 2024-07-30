Верняев объяснил, почему ему захотелось плакать на Олимпиаде-2024

Олег Верняев на Олимпийских играх. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Сборная Украины по гимнастике стартовала на Олимпиаде в Париже. Национальная команда заняла только пятое место в командном многоборье.

Лидер сборной Украины Олег Верняев рассказал о важности тактики на олимпийском турнире, сообщает "Суспільне Спорт".

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Выступление Олега Верняева. Фото: Reuters/Mike Blake

Что Верняев сказал о сборной Украины

Известный гимнаст отказался комментировать судейство на Олимпиаде, но признал, что арбитры поддерживают местных звезд. Несмотря на неидеальное выступление, Верняев гордится своей командой и ее достижением.

Гимнаст признал, что очень устал после выступления на ОИ-2024. От общего упадка сил ему даже хочется плакать. Соперники сборной Украины сумели продемонстрировать свои лучшие качества, и это решило исход распределения мест в квалификации.

"Я еще после квалификации так и говорил, что сборная США допустила много ошибок, эта команда будет опасной в финале, захочет реабилитироваться. Понимал, если они в финале сделают свое, то они самые большие конкуренты за третье место", — объяснил Верняев.

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