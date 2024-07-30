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Верняев назвал причину неудачного выступления в командном многоборье на Олимпиаде-2024

30 июля 2024 16:07
Валерий Ковалевич - Редактор
Верняев объяснил, почему ему захотелось плакать на Олимпиаде-2024
Олег Верняев на Олимпийских играх. Фото: Reuters/Amanda Perobelli
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборная Украины по гимнастике стартовала на Олимпиаде в Париже. Национальная команда заняла только пятое место в командном многоборье.

Лидер сборной Украины Олег Верняев рассказал о важности тактики на олимпийском турнире, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Олимпийский чемпион 2016 года на брусьях Олег Верняев напомнил о важности соблюдения баланса в квалификационном турнире. Команда должна завоевать право выступить в финале турнира, но одновременно с этим необходимо сохранить на него силы. 

Олег Верняев
Выступление Олега Верняева. Фото: Reuters/Mike Blake

Что Верняев сказал о сборной Украины 

Известный гимнаст отказался комментировать судейство на Олимпиаде, но признал, что арбитры поддерживают местных звезд. Несмотря на неидеальное выступление, Верняев гордится своей командой и ее достижением. 

Гимнаст признал, что очень устал после выступления на ОИ-2024. От общего упадка сил ему даже хочется плакать. Соперники сборной Украины сумели продемонстрировать свои лучшие качества, и это решило исход распределения мест в квалификации. 

"Я еще после квалификации так и говорил, что сборная США допустила много ошибок, эта команда будет опасной в финале, захочет реабилитироваться. Понимал, если они в финале сделают свое, то они самые большие конкуренты за третье место", — объяснил Верняев.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

спорт Олимпийские игры Олег Верняев Олимпиада-2024 Гимнастика

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