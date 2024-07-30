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Верняєв назвав причину невдалого виступу у командному багатоборстві на Олімпіаді-2024

30 липня 2024 16:07
Валерій Ковалевич - Редактор
Верняєв пояснив, чому йому захотілося плакати на Олімпіаді-2024
Олег Верняєв на Олімпійських іграх. Фото: Reuters/Amanda Perobelli
Валерій Ковалевич - Редактор

Збірна України з гімнастики стартувала на Олімпіаді у Парижі. Національна команда посіла лише п'яте місце у командному багатоборстві.

Лідер збірної України Олег Верняєв розповів про важливість тактики на олімпійському турнірі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Олімпійський чемпіон 2016 року на брусах Олег Верняєв нагадав про важливість дотримання балансу у кваліфікаційному турнірі. Команда має завоювати право виступити у фіналі турніру, але водночас необхідно зберегти на нього сили.

Олег Верняєв
Виступ Олега Верняєва. Фото: Reuters/Mike Blake

Що Верняєв сказав про збірну України

Відомий гімнаст відмовився коментувати суддівство на Олімпіаді, але визнав, що арбітри підтримують місцевих зірок. Попри неідеальний виступ, Верняєв пишається своєю командою та її досягненням.

Гімнаст визнав, що дуже втомився після виступу на ОІ-2024. Від загального занепаду сил йому хочеться плакати. Суперники збірної України зуміли продемонструвати свої найкращі якості, і це вирішило результат розподілу місць у кваліфікації.

"Я ще після кваліфікації так і говорив, що збірна США припустилася багато помилок, ця команда буде небезпечною у фіналі, захоче реабілітуватися. Розумів, якщо вони у фіналі зроблять своє, то вони найбільші конкуренти за третє місце", — пояснив Верняєв.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

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спорт Олімпійські ігри Олег Верняєв Олімпіада-2024 Гімнастика

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