Верняєв пояснив, чому йому захотілося плакати на Олімпіаді-2024

Олег Верняєв на Олімпійських іграх. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Збірна України з гімнастики стартувала на Олімпіаді у Парижі. Національна команда посіла лише п'яте місце у командному багатоборстві.

Лідер збірної України Олег Верняєв розповів про важливість тактики на олімпійському турнірі, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Олімпійський чемпіон 2016 року на брусах Олег Верняєв нагадав про важливість дотримання балансу у кваліфікаційному турнірі. Команда має завоювати право виступити у фіналі турніру, але водночас необхідно зберегти на нього сили.

Виступ Олега Верняєва. Фото: Reuters/Mike Blake

Що Верняєв сказав про збірну України

Відомий гімнаст відмовився коментувати суддівство на Олімпіаді, але визнав, що арбітри підтримують місцевих зірок. Попри неідеальний виступ, Верняєв пишається своєю командою та її досягненням.

Гімнаст визнав, що дуже втомився після виступу на ОІ-2024. Від загального занепаду сил йому хочеться плакати. Суперники збірної України зуміли продемонструвати свої найкращі якості, і це вирішило результат розподілу місць у кваліфікації.

"Я ще після кваліфікації так і говорив, що збірна США припустилася багато помилок, ця команда буде небезпечною у фіналі, захоче реабілітуватися. Розумів, якщо вони у фіналі зроблять своє, то вони найбільші конкуренти за третє місце", — пояснив Верняєв.

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