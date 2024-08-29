Юрий Вернидуб поделился мнениями о предстоящем матче Кривбасса против Бетиса

Вернидуб объяснил, как Кривбасс сыграет с Бетисом
Главный тренер Юрий Вернидуб поделился планами на следующую игру "Кривбасса" против "Бетиса". Команды встретятся сегодня в ответном матче финальной квалификации Лиги конференций.
Об этом говорится на сайте ФК "Кривбасс".
Кривбасс готов к встрече с Бетисом
Юрий Вернидуб заявил, что следующая игра против "Бетиса" останется у игроков в памяти на всю жизнь. По его словам, все футболисты готовы к встрече.
"Будем выходить и играть, а там уже увидим, кто получит путевку в групповой этап Лиги конференций. Все ребята здоровы, все готовы к битве. В Бетисе хорошие быстрые футболисты высокого уровня. Нам будет непросто в Испании, здесь, на этом стадионе" , – заявил он.
Также он оценил уровень команды соперника и отметил, что в "Бетисе" быстрые и профессиональные футболисты, поэтому украинской команде придется приложить усилия, чтобы одержать победу сегодня.
"Но мы готовы к тяжелому противостоянию, жаркой игре. Для нас эта игра останется в памяти на всю жизнь, ведь мы представляем Украину и сделаем все, чтобы выглядеть лучше", — поделился тренер.
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