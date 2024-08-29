Юрій Вернидуб поділився думками про майбутній матч Кривбасу проти Бетісу

Гравці Кривбасу та Бетіса в першому матчі. Фото: ФК Кривбас

Головний тренер Юрій Вернидуб поділився планами на наступну гру "Кривбасу" проти "Бетісу". Команди зустрінуться сьогодні в матчі-відповіді фінальної кваліфікації Ліги конференцій.

Про це йдеться на сайті ФК "Кривбас".

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Юрій Вернидуб заявив, що наступна гра проти "Бетісу" залишиться у гравців у памʼяті на все життя. За його словами, всі футболісти готові до зустрічі.

"Будемо виходити та грати, а там вже побачимо, хто отримає путівку до групового етапу Ліги конференцій. Всі хлопці здорові, всі готові до битви. В Бетісі хороші швидкі футболісти високого рівня. Нам буде непросто в Іспанії, тут, на цьому стадіоні", — заявив він.

Також він оцінив рівень команди суперника та відзначив, що в "Бетісі" швидкі та професійні футболісти, тож українській команді доведеться докласти зусиль, щоб здобути перемогу сьогодні.

"Але ми готові до важкого протистояння, спекотної гри. Для нас ця гра залишиться в памʼяті на все життя, адже ми представляємо Україну та зробимо все, щоб виглядати якнайкраще", — поділився тренер.

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