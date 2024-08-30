Вернидуб назвал фактор, который порадовал его в матче с Бетисом

Юрий Вернидуб отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Криворожский "Кривбасс" разгромно проиграл "Бетису" (0:3) в ответном матче квалификации Лиги Конференций и выбыл из еврокубков. Главный тренер Юрий Вернидуб поблагодарил жителей Севильи за баннер в поддержку Украины и поделился мнением о матче.

Вернидуб уверен, что футболисты "Кривбасса" получили опыт, который им поможет в будущем, сообщает официальный сайт клуба.

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Юрий Вернидуб поздравил "Бетис" с победой и выходом в групповой этап Лиги конференций и заявил, что "Кривбасс" достойно противостоял сильному сопернику в первые 40 минут поединка. Украинская команда пропустила два гола за несколько минут, и это негативно повлияло на футболистов.

Александр Драмбаев и Эктор Беллерин. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб сказал об игре "Кривбасса"

Во втором тайме украинская команда больше не пропустила голы в свои ворота. Главному тренеру "Кривбасса" не хотелось детально обсуждать ход матча.

Вернидуб акцентировал внимание на том, что его игроки получили невероятный опыт. Они провели поединок на заполненном стадионе, где болельщики пели песни и очень слаженно поддерживали свою команду. "Кривбасс" сыграл против мощного соперника, который заслуженно прошел в следующую стадию Лиги Конференций.

"К сожалению, только две команды в этом году будут представлять Украину на групповом этапе еврокубков. Это Шахтер и Динамо. Хочу пожелать им удачного выступления в Европе. Будем за них болеть всей Украиной", — рассказал Вернидуб.

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