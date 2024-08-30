Вернидуб назвав фактор, який порадував його у матчі з Бетісом

Юрій Вернидуб відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Криворізький "Кривбас" розгромно програв "Бетісу" (0:3) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Конференцій і вибув з єврокубків. Головний тренер Юрій Вернидуб подякував мешканцям Севільї за банер на підтримку України та поділився думкою про матч.

Вернидуб упевнений, що футболісти "Кривбасу" здобули досвід, який їм допоможе в майбутньому, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Юрій Вернидуб привітав "Бетіс" з перемогою та виходом у груповий етап Ліги конференцій та заявив, що "Кривбас" гідно протистояв сильному супернику в перші 40 хвилин поєдинку. Українська команда пропустила два голи за декілька хвилин і це негативно вплинуло на футболістів.

Олександр Драмбаєв та Ектор Беллерін. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що Вернидуб сказав про гру "Кривбасу"

У другому таймі українська команда більше не пропустила голів у свої ворота. Головному тренеру "Кривбасу" не хотілося детально обговорювати перебіг матчу.

Вернидуб наголосив на тому, що його гравці здобули неймовірний досвід. Вони провели поєдинок на заповненому стадіоні, де вболівальники співали пісні та дуже злагоджено підтримували свою команду. "Кривбас" зіграв проти потужного суперника, який заслужено пройшов у наступну стадію Ліги Конференцій.

"На жаль, тільки дві команди цього року представлятимуть Україну на груповому етапі єврокубків. Це Шахтар і Динамо. Хочу побажати їм вдалого виступу в Європі. Будемо за них вболівати всією Україною", — розповів Вернидуб.

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