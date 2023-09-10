Веррати покидает ПСЖ и будет играть в Азии: инсайд Романо

Марк Верратти. Фото: Twitter/Divinefavour769

Лидер сборной Италии Марко Веррати переедет из Чемпионата Франции в Катар. Вероятно, полузащитник подпишет контракт с клубом "Аль-Араби".

Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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"Марко Верратти в "Аль-Арабе", Here we go! Устная договоренность наконец заключена с итальянским полузащитником, который собирается подписать постоянное соглашение с катарским клубом", — написал Романо в своем твиттере.

Marco Verratti на Al Arabi, here we go! Verbal agreement finally sealed with the Italian midfielder who's set to sign on a permanent deal with Qatari club 🇶🇦🇮🇹 #AlArabi



Understand Verratti will travel to Doha в течение 24 часов.



PSG поднимается на €45m 10 дней назад, это положено. pic.twitter.com/sUyKjqdhG0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023

Инсайдер добавил, что Верратти поедет в Доху в течение следующих 24 часов. По его данным, ПСЖ договорился о гонораре в размере 45 миллионов евро 10 дней назад.

Следом поедет и Дракслер

Французское издание L'Equipe также пишет, не только Веррате, но и Юлиан Дракслер продолжит карьеру в чемпионате Катара

30-летний итальянец якобы согласовал условия личного контракта с Аль-Араби, а 29-летний немец из Аль-Ахли Доха.

Обоим осталось пройти только медицинские осмотры.

Добавим, что Веррати выступает за парижский клуб с 2012 года, когда был приобретен у "Пескара" за 12 миллионов евро.

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