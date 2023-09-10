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Веррати покидает ПСЖ и будет играть в Азии: инсайд Романо

10 сентября 2023 13:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Веррати покидает ПСЖ и будет играть в Азии: инсайд Романо
Марк Верратти. Фото: Twitter/Divinefavour769
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лидер сборной Италии Марко Веррати переедет из Чемпионата Франции в Катар. Вероятно, полузащитник подпишет контракт с клубом "Аль-Араби".

Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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"Марко Верратти в "Аль-Арабе", Here we go! Устная договоренность наконец заключена с итальянским полузащитником, который собирается подписать постоянное соглашение с катарским клубом", — написал Романо в своем твиттере.

Инсайдер добавил, что Верратти поедет в Доху в течение следующих 24 часов. По его данным, ПСЖ договорился о гонораре в размере 45 миллионов евро 10 дней назад.

Следом поедет и Дракслер

Французское издание L'Equipe также пишет, не только Веррате, но и Юлиан Дракслер продолжит карьеру в чемпионате Катара

30-летний итальянец якобы согласовал условия личного контракта с Аль-Араби, а 29-летний немец из Аль-Ахли Доха.

Обоим осталось пройти только медицинские осмотры.

Добавим, что Веррати выступает за парижский клуб с 2012 года, когда был приобретен у "Пескара" за 12 миллионов евро.

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