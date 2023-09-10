Верраті залишає ПСЖ та гратиме в Азії: інсайд Романо

Марко Верратті. Фото: Twitter/Divinefavour769

Лідер збірної Італії Марко Верраті переїде з Чемпіонату Франції у Катар. Ймовірно півзахисник підпише контракт з клубом “Аль-Арабі”.

Про це повідомив відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

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"Марко Верратті в “Аль-Арабі”, Here we go! Усна домовленість нарешті укладена з італійським півзахисником, який збирається підписати постійну угоду з катарським клубом", — написав Романо у своєму твіттері.

Marco Verratti to Al Arabi, here we go! Verbal agreement finally sealed with the Italian midfielder who’s set to sign on a permanent deal with Qatari club 🇶🇦🇮🇹 #AlArabi



Understand Verratti will travel to Doha in the next 24 hours.



PSG agreed on €45m fee 10 days ago, it’s done. pic.twitter.com/sUyKjqdhG0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023

Інсайдер додав, що Верратті поїде до Дохи протягом наступних 24 годин. За його даними ПСЖ домовився про гонорар у розмірі 45 мільйонів євро 10 днів тому.

Слідом поїде й Дракслер

Французське видання L'Equipe також пише, не тільки Верраті, а й Юліан Дракслер продовжить кар'єру у чемпіонаті Катару

30-річний італієць нібито погодив умови особистого контракту з Аль-Арабі, а 29-річний німець з Аль-Ахлі Доха.

Обом залишилося пройти лише медичні огляди.

Додамо, що Верраті виступає за паризький клуб з 2012 року, відколи був придбаний у "Пескари" за 12 мільйонів євро.

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