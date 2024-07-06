Вест Хэм подписал с украинцем Максом Килманом семилетний контракт

Вест Хэм купил украинского защитника за 40 млн фунтов
Лондонский "Вест Хэм" перед началом нового сезона укрепляет состав. После прошлого чемпионата команда нуждалась в сильном центральном защитнике.
Поэтому они приобрели одного из лучших центрбэков в АПЛ, о чем сообщили на официальных страницах.
В Вест Хэме появился третий украинец после Реброва и Ярмоленко
По информации "Вест Хэма" они оформили переход 27-летнего центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.
С Килманом подписали семилетний контракт до лета 2031 года.
Официально сумма трансфера не сообщается, но в СМИ фигурирует цифра в 40 млн фунтов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 32 млн фунтов.
Отметим, что Килман, хоть и родился в Лондоне, но является этническим украинцем. Мама игрока из Киева, а папа из Одессы.
Мама Макса и Украинская ассоциация футбола хотели, чтобы он играл за сборную Украина, но этому помешали правила ФИФА. Ранее футболист был заигран за сборную Англии по футзалу и теперь не мог выступать за другие команды.
Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.
Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.
Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы — детали.
"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.
Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.
Читайте Новини.LIVE!