Вест Хэм подписал с украинцем Максом Килманом семилетний контракт

Новичок "Вест Хэма" Макс Килман. Фото: скриншот

Лондонский "Вест Хэм" перед началом нового сезона укрепляет состав. После прошлого чемпионата команда нуждалась в сильном центральном защитнике.

Поэтому они приобрели одного из лучших центрбэков в АПЛ, о чем сообщили на официальных страницах.

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По информации "Вест Хэма" они оформили переход 27-летнего центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.

С Килманом подписали семилетний контракт до лета 2031 года.

Официально сумма трансфера не сообщается, но в СМИ фигурирует цифра в 40 млн фунтов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 32 млн фунтов.

Отметим, что Килман, хоть и родился в Лондоне, но является этническим украинцем. Мама игрока из Киева, а папа из Одессы.

Мама Макса и Украинская ассоциация футбола хотели, чтобы он играл за сборную Украина, но этому помешали правила ФИФА. Ранее футболист был заигран за сборную Англии по футзалу и теперь не мог выступать за другие команды.

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