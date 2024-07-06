Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вест Гем купив українського захисника за 40 млн фунтів arrow

Вест Гем купив українського захисника за 40 млн фунтів

6 липня 2024 13:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Вест Гем підписав з українцем Максом Кілманом семирічний контракт
Новачок "Вест Гема" Макс Кілман. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Вест Гем" перед початком нового сезону укріплює склад. Після минулого чемпіонату команда потребувала сильного центрального захисника.

Тому вони придбали одного з найкращих центрбеків в АПЛ, про що повідомили на офіційних сторінках.

Читайте також:

У "Вест Гемі" з'явився третій українець після Реброва та Ярмоленка

За інформацією "Вест Гема", вони оформили перехід 27-річного центрального захисника "Вулвергемптону" Макса Кілмана.

З Кілманом підписали семирічний контракт до літа 2031 року.

Офіційно сума трансферу не повідомляється, але у ЗМІ фігурує цифра 40 млн фунтів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 32 млн фунтів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by West Ham United (@westham)

Зазначимо, що Кілман, хоч і народився у Лондоні, але є етнічним українцем. Мама гравця із Києва, а тато з Одеси.

Мама Макса та Українська асоціація футболу хотіли, щоб він грав за збірну України, але цьому завадили правила ФІФА. Раніше футболіста було заграно за збірну Англії з футзалу і тепер він не міг виступати за інші команди.

Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо. 

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи — деталі.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів. 

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

футбол Футбол трансфери Вулвергемптон Вондерерз Вест Хем Макс Кілман

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони