Вест Гем підписав з українцем Максом Кілманом семирічний контракт

Новачок "Вест Гема" Макс Кілман. Фото: скриншот

Лондонський "Вест Гем" перед початком нового сезону укріплює склад. Після минулого чемпіонату команда потребувала сильного центрального захисника.

Тому вони придбали одного з найкращих центрбеків в АПЛ, про що повідомили на офіційних сторінках.

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За інформацією "Вест Гема", вони оформили перехід 27-річного центрального захисника "Вулвергемптону" Макса Кілмана.

З Кілманом підписали семирічний контракт до літа 2031 року.

Офіційно сума трансферу не повідомляється, але у ЗМІ фігурує цифра 40 млн фунтів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 32 млн фунтів.

Зазначимо, що Кілман, хоч і народився у Лондоні, але є етнічним українцем. Мама гравця із Києва, а тато з Одеси.

Мама Макса та Українська асоціація футболу хотіли, щоб він грав за збірну України, але цьому завадили правила ФІФА. Раніше футболіста було заграно за збірну Англії з футзалу і тепер він не міг виступати за інші команди.

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