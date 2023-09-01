"Происходит беспорядок": Григорчук о судействе после поражения "Черноморца" - "Вересу"

Судья Денис Шурман: ФК "Верес"

У одесского "Черноморца" снова немало претензий к судейству в матче УПЛ. Это произошло после того, как на прошлой неделе в клубе написали письмо . В то же время "Верес" одержал первую победу в сезоне.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Сломал игру "морякам" судья Денис Шурман уже на 10-й минуте. Очередное удаление заработал Салюк, это уже третья красная за 3 игры в УПЛ. Но даже если там был фол, то на красную карточку это, скорее всего, не тянуло. Возможно, рефери решил, что это фол последней надежды, но он даже не посмотрел ВАР, так бы вероятно увидел, что ничего криминального со стороны игрока "Черноморца" не было.

На 17-й судья уже поставил пенальти. Когда мяч попал в лицо Авагимяну, он дал ему желтую и поспешил назначить 11-метровый, хотя потом вовремя на повторе увидел, что действительно там не было руки и отменял свое решение, но горчичник оставил.

На 22-й минуте Шурман снова смотрел ВАР, но уже в другую сторону. Паст в центре штрафной прыгнул в ноги Шпорно. Пенальти реализовал Путря.

Григорчук снова недоволен

А потом был еще один "подарок". На 33-й Гайдучик завершал подачу углового с левого фланга головой перед вратарским, но рефери увидел, что мяч попал в руки Ермакова. Яго с пенальти пробил в левый нижний угол.

"Это полный беспорядок. Надо переставать разговаривать, а начинать действовать", — сказал после матча о ситуации с судейством вообще Роман Григорчук.

А в конце тайма еще прострел от Гакмана с правого фланга штрафной в касание в дальний угол перевел Станислав Шарай.

Во втором тайме контратака от Вереса завершилась передачей Гайдучика к правому флангу штрафной на Владислава Шарая, а тот покатился в дальний угол.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

Лунин получит приглашение от "Милана": известное условие трансфера.

Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией : без Малиновского.

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" к закрытию трансферного окна.

Бой Усик - Хргович : где и когда состоится поединок.