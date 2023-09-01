"Відбувається безлад": Григорчук про суддівство після поразки "Чорноморця" – "Вересу"

Суддя Денис Шурман: ФК "Верес"

У одеського "Чорноморця" знову чимало претензій до суддівства в матчі УПЛ. Це сталося після того, як минулого тижня в клубі написали листа. Водночас "Верес" здобув першу перемогу в сезоні.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Зламав гру “морякам” суддя Денис Шурман вже на 10-й хвилині. Чергове вилучення заробив Салюк, це вже третя червона за 3 гри в УПЛ для моряків. Але навіть якщо там був фол, то на червону картку це скоріш за все не тягнуло. Можливо рефері вирішив, що це фол останньої надії, але він навіть не подивився ВАР, так би ймовірно побачив, що нічого кримінального з боку гравця "Чорноморця" не було.

На 17-й суддя вже поставив пенальті. Коли м’яч влучив в обличчя Авагімяну, він дав йому жовту та поспішив назначити 11-метровий, хоча потім вчасно на повторі побачив що дійсно там не було руки та скасовував своє рішення, але гірчичник залишив.

На 22-й хвилині Шурман знову дивився ВАР, але вже в інший бік. Паст у центрі штрафного стрибнув у ноги Шпорну. Пенальті реалізував Путря.

Григорчук знову незадоволений

А потім був ще один "подарунок". На 33-й Гайдучик завершував подачу кутового з лівого флангу головою перед воротарським, але рефері побачив, що м’яч поцілив у руки Єрмакова. Яго з пенальті пробив у лівий нижній кут.

"Це повний безлад. Треба переставати розмовляти, а починати діяти", – сказав після матчу про ситуацію з суддівством загалом Роман Григорчук.

А наприкінці тайму ще простріл від Гакмана з правого флангу штрафного в дотик у дальній кут перевів Станіслав Шарай.

У другому таймі контратака від Вересу завершилась передачею Гайдучика до правого флангу штрафного на Владислава Шарая, а той покотив у дальній кут.

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