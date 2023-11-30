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Известная теннисистка отреагировала на заманчивое предложение из России

30 ноября 2023 15:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известная теннисистка отреагировала на заманчивое предложение из России
Жасмин Паолини отбивает подачу соперницы. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Италии по теннису Жасмин Паолини получила приглашение принять участие в турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге. Одна из звезд недавнего турнира "Билли Джин Кинг" могла получить за поездку в Россию большие деньги. 

Команда спортсменки прокомментировала приглашение в Санкт-Петербург, сообщает Rai

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Первая ракетка Италии Жасмин Паолини избежала скандала, который связан с организацией теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Россияне разослали приглашения на участие в первенстве многим звездам тенниса. Итальянская спортсменка не стала исключением. 

Жасмин Паолини
Жасмин Паолини во время турнира "Билли Джин Кинг". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Что Паолини ответила россиянам

Жасмин не стала самостоятельно отвечать организаторам российского турнира, поскольку 30-я ракетка мира пожелала, чтобы ее фамилия не упоминалась в связи с этим спортивным событием. Несмотря на отсутствие запрета на поездку в Россию со стороны Международной ассоциации тенниса (WTA) Паолини отказалась от участия в первенстве. 

Команда 27-летней теннисистки, которая за последний год добилась впечатляющих успехов на корте, подтвердила ее решение отказать россиянам. Официальная причина заключается в травме Паолини, однако о характере ее повреждения ничего не известно. 

Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.

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