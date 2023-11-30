Известная теннисистка отреагировала на заманчивое предложение из России

Жасмин Паолини отбивает подачу соперницы. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Лидер сборной Италии по теннису Жасмин Паолини получила приглашение принять участие в турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге. Одна из звезд недавнего турнира "Билли Джин Кинг" могла получить за поездку в Россию большие деньги.

Команда спортсменки прокомментировала приглашение в Санкт-Петербург, сообщает Rai.

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Жасмин Паолини во время турнира "Билли Джин Кинг". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Что Паолини ответила россиянам

Жасмин не стала самостоятельно отвечать организаторам российского турнира, поскольку 30-я ракетка мира пожелала, чтобы ее фамилия не упоминалась в связи с этим спортивным событием. Несмотря на отсутствие запрета на поездку в Россию со стороны Международной ассоциации тенниса (WTA) Паолини отказалась от участия в первенстве.

Команда 27-летней теннисистки, которая за последний год добилась впечатляющих успехов на корте, подтвердила ее решение отказать россиянам. Официальная причина заключается в травме Паолини, однако о характере ее повреждения ничего не известно.

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