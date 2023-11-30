Відома тенісистка відреагувала на вигідну пропозицію з Росії

Жасмін Паоліні відбиває подачу суперниці. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Лідер збірної Італії з тенісу Жасмін Паоліні отримала запрошення взяти участь у турнірі, який відбудеться у Санкт-Петербурзі. Одна із зірок недавнього турніру "Біллі Джин Кінг" могла отримати за поїздку до Росії великі гроші.

Команда спортсменки прокоментувала запрошення до Санкт-Петербурга, повідомляє Rai.

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Перша ракетка Італії Жасмін Паоліні уникла скандалу, який пов'язаний з організацією тенісного турніру у Санкт-Петербурзі. Росіяни розіслали запрошення на участь у першості багатьом зіркам тенісу. Італійська спортсменка не стала винятком.

Жасмін Паоліні під час турніру "Біллі Джин Кінг". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Що Паоліні відповіла росіянам

Жасмін не стала самостійно відповідати організаторам російського турніру, оскільки 30-та ракетка світу побажала, щоб її прізвище не згадувалося у зв'язку з цією спортивною подією. Попри відсутність заборони на поїздку до Росії з боку Міжнародної асоціації тенісу (WTA), Паоліні відмовилася від участі в першості.

Команда 27-річної тенісистки, яка за останній рік досягла вражаючих успіхів на корті, підтвердила її рішення відмовити росіянам. Офіційна причина полягає у травмі Паоліні, проте про характер її ушкодження нічого не відомо.

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