Луческу получает в сборной Румынии огромную зарплату — известна сумма

Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу может заработать огромные деньги в сборной Румынии. Опытному наставнику гарантирован бонус в случае выполнения условий контракта.

Луческу должен вывести сборную Румынии на ЧМ-2026, сообщает "Украинский футбол".

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Мирча Луческу в Украине. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сколько Луческу зарабатывает в Румынии

Зарплата Мирчи Луческу составляет 27 тысяч евро в месяц. Однако если он сумеет вывести сборную Румынии на ЧМ-2026, то тренер получит бонус в размере 200 тысяч евро.

Луческу уже работал в сборной Румынии с 1981 по 1986 год. Он выводил эту команды на чемпионат Европы 1984 года.

В сентябре сборная Румынии сыграет с Косово и Литвой в рамках Лиги Наций (дивизион С).

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