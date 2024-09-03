Луческу получает в сборной Румынии огромную зарплату — известна сумма

Известна зарплата Луческу в сборной Румынии — тренеру пообещали огромный бонус
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу может заработать огромные деньги в сборной Румынии. Опытному наставнику гарантирован бонус в случае выполнения условий контракта.
Луческу должен вывести сборную Румынии на ЧМ-2026, сообщает "Украинский футбол".
Летом 2024 года Мирча Луческу подписал контракт с Федерацией футбола Румынии. По условиям договора 79-летний наставник будет работать с национальной командой два года.
Сколько Луческу зарабатывает в Румынии
Зарплата Мирчи Луческу составляет 27 тысяч евро в месяц. Однако если он сумеет вывести сборную Румынии на ЧМ-2026, то тренер получит бонус в размере 200 тысяч евро.
Луческу уже работал в сборной Румынии с 1981 по 1986 год. Он выводил эту команды на чемпионат Европы 1984 года.
В сентябре сборная Румынии сыграет с Косово и Литвой в рамках Лиги Наций (дивизион С).
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