Луческу отримує у збірній Румунії величезну зарплату — відома сума

Відома зарплата Луческу у збірній Румунії — тренеру пообіцяли величезний бонус
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу може заробити величезні гроші у збірній Румунії. Досвідченому наставнику гарантовано бонус у разі виконання умов контракту.
Луческу має вивести збірну Румунії на ЧС-2026, повідомляє "Український футбол".
Влітку 2024 року Мірча Луческу підписав контракт із Федерацією футболу Румунії. За умовами договору 79-річний наставник працюватиме із національною командою два роки.
Скільки Луческу заробляє у Румунії
Зарплата Мірчі Луческу складає 27 тисяч євро на місяць. Однак якщо він зможе вивести збірну Румунії на ЧС-2026, то тренер отримає бонус у розмірі 200 тисяч євро.
Луческу вже працював у збірній Румунії з 1981 до 1986 року. Він виводив цю команду на чемпіонат Європи 1984 року.
У вересні збірна Румунії зіграє з Косово та Литвою у рамках Ліги Націй (дивізіон С).
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