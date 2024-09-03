Луческу отримує у збірній Румунії величезну зарплату — відома сума

Мірча Луческу під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу може заробити величезні гроші у збірній Румунії. Досвідченому наставнику гарантовано бонус у разі виконання умов контракту.

Луческу має вивести збірну Румунії на ЧС-2026, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Влітку 2024 року Мірча Луческу підписав контракт із Федерацією футболу Румунії. За умовами договору 79-річний наставник працюватиме із національною командою два роки.

Мірча Луческу в Україні. Фото: пресслужба "Динамо"

Скільки Луческу заробляє у Румунії

Зарплата Мірчі Луческу складає 27 тисяч євро на місяць. Однак якщо він зможе вивести збірну Румунії на ЧС-2026, то тренер отримає бонус у розмірі 200 тисяч євро.

Луческу вже працював у збірній Румунії з 1981 до 1986 року. Він виводив цю команду на чемпіонат Європи 1984 року.

У вересні збірна Румунії зіграє з Косово та Литвою у рамках Ліги Націй (дивізіон С).

Нагадаємо, Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.

Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024.

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.