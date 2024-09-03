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Відома зарплата Луческу у збірній Румунії — тренеру пообіцяли величезний бонус

3 вересня 2024 10:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Луческу отримує у збірній Румунії величезну зарплату — відома сума
Мірча Луческу під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу може заробити величезні гроші у збірній Румунії. Досвідченому наставнику гарантовано бонус у разі виконання умов контракту.

Луческу має вивести збірну Румунії на ЧС-2026, повідомляє "Український футбол".

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Влітку 2024 року Мірча Луческу підписав контракт із Федерацією футболу Румунії. За умовами договору 79-річний наставник працюватиме із національною командою два роки.

Мірча Луческу
Мірча Луческу в Україні. Фото: пресслужба "Динамо"

Скільки Луческу заробляє у Румунії

Зарплата Мірчі Луческу складає 27 тисяч євро на місяць. Однак якщо він зможе вивести збірну Румунії на ЧС-2026, то тренер отримає бонус у розмірі 200 тисяч євро.

Луческу вже працював у збірній Румунії з 1981 до 1986 року. Він виводив цю команду на чемпіонат Європи 1984 року.

У вересні збірна Румунії зіграє з Косово та Литвою у рамках Ліги Націй (дивізіон С).

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спорт футбол Румунія Мірча Луческу тренер

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