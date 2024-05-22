Звезду Шахтера зовут в два топ-чемпионата и Селтик

Игрок Шахтера Иракли Азаров. Фото: ФК Шахтер

Игрок "Шахтера" и сборной Грузии может в ближайшее время перейти в новый клуб. Им заинтересовались несколько европейских команд.

Об этом сообщает Geo Team.

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Трансфер Иракли Азарова

Клубы из французской Лиги 1, итальянской Серии А, а также Селтик заинтересовались трансфером Иракли Азарова. Агент футболиста подтвердил, что интерес со стороны команд есть.

🚨 EXCL: Французский 1-клуб, Италия сериал Club и Скоттий Селтик является заинтересованным в перевозке Иракли Азаров. 🇬🇪



Мамука Жугелли, игрок, находящийся в этом с Geo Team ✅ pic.twitter.com/T0iz99cHxz — Geo Team (@Geo__team) May 22, 2024

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании футболиста заинтересованы Наполи и Ювентус.

Иракли Азаров выступает за "Шахтер" с августа 2023 года. Он сыграл в 32 матчах и осуществил четыре голевых передачи.

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