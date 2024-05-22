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Шахтер может продать ключевого игрока в зарубежный клуб — о ком речь

22 мая 2024 18:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Звезду Шахтера зовут в два топ-чемпионата и Селтик
Игрок Шахтера Иракли Азаров. Фото: ФК Шахтер
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игрок "Шахтера" и сборной Грузии может в ближайшее время перейти в новый клуб. Им заинтересовались несколько европейских команд.

Об этом сообщает Geo Team.

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Трансфер Иракли Азарова

Клубы из французской Лиги 1, итальянской Серии А, а также Селтик заинтересовались трансфером Иракли Азарова. Агент футболиста подтвердил, что интерес со стороны команд есть.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании футболиста заинтересованы Наполи и Ювентус.

Иракли Азаров выступает за "Шахтер" с августа 2023 года. Он сыграл в 32 матчах и осуществил четыре голевых передачи.

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино - на Михаила претендует топклуб.

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ФК Шахтер
Футбол трансферы
Иракли Азаров
Селтик

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