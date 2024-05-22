Звезду Шахтера зовут в два топ-чемпионата и Селтик

Шахтер может продать ключевого игрока в зарубежный клуб — о ком речь
Игрок "Шахтера" и сборной Грузии может в ближайшее время перейти в новый клуб. Им заинтересовались несколько европейских команд.
Об этом сообщает Geo Team.
Трансфер Иракли Азарова
Клубы из французской Лиги 1, итальянской Серии А, а также Селтик заинтересовались трансфером Иракли Азарова. Агент футболиста подтвердил, что интерес со стороны команд есть.
🚨 EXCL: Французский 1-клуб, Италия сериал Club и Скоттий Селтик является заинтересованным в перевозке Иракли Азаров. 🇬🇪— Geo Team (@Geo__team) May 22, 2024
Мамука Жугелли, игрок, находящийся в этом с Geo Team ✅ pic.twitter.com/T0iz99cHxz
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании футболиста заинтересованы Наполи и Ювентус.
Иракли Азаров выступает за "Шахтер" с августа 2023 года. Он сыграл в 32 матчах и осуществил четыре голевых передачи.
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