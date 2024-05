Серіал про Шахтар отримав престижну кінопремію Sports Emmy Awards

Гравці клубу Шахтар. Фото: Шахтар

Сьогодні, 22 травня, в Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження Sports Emmy Awards. Серіал про український клуб "Шахтар" здобув перемогу в номінації "Документальний серіал".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати церемонії.

Нагорода для серіалу про Шахтар

Стрічка Football Must Go On ("Футбол має тривати") від компанії Paramount+ складається із чотирьох серій. В ній творці розповідають про виступи "Шахтаря" в Лізі Чемпіонів до повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

Серіал випередив інших номінантів на цю ж премію: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

