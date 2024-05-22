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Серіал про Шахтар отримав престижну кінопремію

22 травня 2024 16:33
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Серіал про Шахтар отримав престижну кінопремію Sports Emmy Awards
Гравці клубу Шахтар. Фото: Шахтар
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні, 22 травня, в Нью-Йорку відбулась церемонія нагородження Sports Emmy Awards. Серіал про український клуб "Шахтар" здобув перемогу в номінації "Документальний серіал". 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати церемонії.

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Нагорода для серіалу про Шахтар

Стрічка Football Must Go On ("Футбол має тривати") від компанії Paramount+ складається із чотирьох серій. В ній творці розповідають про виступи "Шахтаря" в Лізі Чемпіонів до повномаштабного вторгнення Росії в Україну. 

Серіал випередив інших номінантів на цю ж премію: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

премія
фільм
ФК Шахтар
режисер

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