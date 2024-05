Сериал о Шахтере получил престижную кинопремию Sports Emmy Awards

Игроки клуба Шахтер. Фото: Шахтер

Сегодня, 22 мая, в Нью-Йорке состоялась церемония награждения Sports Emmy Awards. Сериал об украинском клубе "Шахтер" одержал победу в номинации "Документальный сериал".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты церемонии.

Читайте также:

Награда для сериала о Шахтере

Лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+ состоит из четырех серий. В нем создатели рассказывают о выступлениях "Шахтера" в Лиге Чемпионов до полномасштабного вторжения России в Украину.

Сериал опередил других номинантов на эту же премию: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

