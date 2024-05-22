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Сериал о Шахтере получил престижную кинопремию

22 мая 2024 16:33
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Сериал о Шахтере получил престижную кинопремию Sports Emmy Awards
Игроки клуба Шахтер. Фото: Шахтер
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сегодня, 22 мая, в Нью-Йорке состоялась церемония награждения Sports Emmy Awards. Сериал об украинском клубе "Шахтер" одержал победу в номинации "Документальный сериал".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты церемонии.

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Лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+ состоит из четырех серий. В нем создатели рассказывают о выступлениях "Шахтера" в Лиге Чемпионов до полномасштабного вторжения России в Украину.

Сериал опередил других номинантов на эту же премию: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

премия
фильм
ФК Шахтер
режиссер

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