Зірку Шахтаря кличуть у два топ-чемпіонати і Селтік

Гравець Шахтаря Іраклі Азаров. Фото: ФК Шахтар

Гравець "Шахтаря" та збірної Грузії може найближчим часом перейти до нового клубу. Ним зацікавились декілька європейських команд.

Про це повідомляє Geo Team.

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Трансфер Іраклі Азарова

Клуби з французької Ліги 1, італійської Серії А, а також Селтік зацікавились трансфером Іраклі Азарова. Агент футболіста підтвердив, що інтерес з боку команд існує.

🚨 EXCL: French Ligue 1 club, Italian Serie A club and Scottish Celtic are interested in the transfer of Irakli Azarov. 🇬🇪



Mamuka Jugeli, the player's agent, confirmed this with Geo Team ✅ pic.twitter.com/T0iz99cHxz — Geo Team (@Geo__team) May 22, 2024

Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що в підписанні футболіста зацікавлені Наполі та Ювентус.

Іраклі Азаров виступає за "Шахтар" із серпня 2023 року. Він зіграв у 32 матчах та здійснив чотири гольові передачі.

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