Зірку Шахтаря кличуть у два топ-чемпіонати і Селтік

Шахтар може продати ключового гравця в закордонний клуб — про кого йдеться
Гравець "Шахтаря" та збірної Грузії може найближчим часом перейти до нового клубу. Ним зацікавились декілька європейських команд.
Про це повідомляє Geo Team.
Трансфер Іраклі Азарова
Клуби з французької Ліги 1, італійської Серії А, а також Селтік зацікавились трансфером Іраклі Азарова. Агент футболіста підтвердив, що інтерес з боку команд існує.
🚨 EXCL: French Ligue 1 club, Italian Serie A club and Scottish Celtic are interested in the transfer of Irakli Azarov. 🇬🇪— Geo Team (@Geo__team) May 22, 2024
Mamuka Jugeli, the player's agent, confirmed this with Geo Team ✅ pic.twitter.com/T0iz99cHxz
Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що в підписанні футболіста зацікавлені Наполі та Ювентус.
Іраклі Азаров виступає за "Шахтар" із серпня 2023 року. Він зіграв у 32 матчах та здійснив чотири гольові передачі.
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