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Шахтар може продати ключового гравця в закордонний клуб — про кого йдеться

22 травня 2024 18:28
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Зірку Шахтаря кличуть у два топ-чемпіонати і Селтік
Гравець Шахтаря Іраклі Азаров. Фото: ФК Шахтар
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравець "Шахтаря" та збірної Грузії може найближчим часом перейти до нового клубу. Ним зацікавились декілька європейських команд.

Про це повідомляє Geo Team. 

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Трансфер Іраклі Азарова

Клуби з французької Ліги 1, італійської Серії А, а також Селтік зацікавились трансфером Іраклі Азарова. Агент футболіста підтвердив, що інтерес з боку команд існує. 

Раніше у ЗМІ зʼявлялась інформація про те, що в підписанні футболіста зацікавлені Наполі та Ювентус. 

Іраклі Азаров виступає за "Шахтар" із серпня 2023 року. Він зіграв у 32 матчах та здійснив чотири гольові передачі. 

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

ФК Шахтар
Футбол трансфери
Іраклі Азаров
Селтік

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