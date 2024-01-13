Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный английский футболист назвал помощь Украине пустой тратой средств arrow

Известный английский футболист назвал помощь Украине пустой тратой средств

13 января 2024 14:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известный английский футболист назвал помощь Украине пустой тратой средств
Джоуи Бартон против помощи Украине. Фото: "Бристоль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Известный своим талантом, алкоголизмом и драками бывший английский футболист Джоуи Бартон раскритиковал премьер-министра Великой Британии Риши Сунака за помощь Украине. По его словам, британцы живут плохо и поэтому нужно помогать именно им.

Свои мысли Бартон изложил в соцсетях.

Читайте также:

Отметим, что Сунак 12 января приезжал в Украину ну и объявил о помощи на 2,5 млрд фунтов.

Бартон снова напомнил о себе

Как оказалось, Бартон выступает против Сунака, поддержки Украины, не любит Путина, но нормально относится к России из-за их помощи во Второй мировой войне.

"Это правда? Этот неизбранный ботан говорит за нас всех? Когда наши люди с трудом сводят концы с концами. Будем ли мы с Украиной до тех пор, пока это потребуется?", — написал Бартон.

При этом Джоуи сравнил премьера с телевизионным персонажем Крысой Роландом, отметив их внешнее сходство и обвинив чиновника в выкачивании средств из британцев.

"Почему он не попросил своих приятелей из Moderna подкинуть пару миллиардов?

Разве СССР не был нашим союзником в Первой мировой войне? Безусловно, он был им во Второй мировой. 27 миллионов погибших советских людей говорят о том, что они сделали немалую часть трудной роботы.

Если бы не эти "советы", мы бы сегодня, скорее всего, говорили по-немецки. Давайте не будем забывать об этом", — написал Бартон.

Также Бартон отметил на сообщение бывшего парламентария Великой Британии Джорджа Гэллоуэя, который назвал помощь Украине помощью мошенникам.

"Неужели эти украинцы такие плохие? Думаю, что эти деньги — очередная пустая трата. Это трата, которую мы не можем себе позволить. Я согласен, что эта страна катится к чертям собачим.

Можете ли вы рассказать мне больше об этом конфликте? Я против Путина, но не против России", — добавил Бартон.

Отметим, что 41-летний Бартон завершил карьеру в 2017 году, а через год начал тренировать. Сначала он работал в "Флитвуд Таун", а затем перешел в "Бристоль Роверс".

Как футболист Бартон выступал за "Манчестер Сити", "Ньюкасл", КПР, "Марсель", "Бернли" и "Рейнджерс".

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

футбол
финансовая помощь
военная помощь
политики
Риши Сунак

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме