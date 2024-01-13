Известный английский футболист назвал помощь Украине пустой тратой средств
Известный своим талантом, алкоголизмом и драками бывший английский футболист Джоуи Бартон раскритиковал премьер-министра Великой Британии Риши Сунака за помощь Украине. По его словам, британцы живут плохо и поэтому нужно помогать именно им.
Свои мысли Бартон изложил в соцсетях.
Отметим, что Сунак 12 января приезжал в Украину ну и объявил о помощи на 2,5 млрд фунтов.
Is this true?— 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) January 12, 2024
Does this unelected nerd speak for us?
When our own people are struggling to make ends meet.
Are we with Ukraine for as long as it takes? 🇺🇦 🤷🏼♂️ https://t.co/jagPdLWvGb
Бартон снова напомнил о себе
Как оказалось, Бартон выступает против Сунака, поддержки Украины, не любит Путина, но нормально относится к России из-за их помощи во Второй мировой войне.
"Это правда? Этот неизбранный ботан говорит за нас всех? Когда наши люди с трудом сводят концы с концами. Будем ли мы с Украиной до тех пор, пока это потребуется?", — написал Бартон.
При этом Джоуи сравнил премьера с телевизионным персонажем Крысой Роландом, отметив их внешнее сходство и обвинив чиновника в выкачивании средств из британцев.
"Почему он не попросил своих приятелей из Moderna подкинуть пару миллиардов?
Разве СССР не был нашим союзником в Первой мировой войне? Безусловно, он был им во Второй мировой. 27 миллионов погибших советских людей говорят о том, что они сделали немалую часть трудной роботы.
Если бы не эти "советы", мы бы сегодня, скорее всего, говорили по-немецки. Давайте не будем забывать об этом", — написал Бартон.
Также Бартон отметил на сообщение бывшего парламентария Великой Британии Джорджа Гэллоуэя, который назвал помощь Украине помощью мошенникам.
"Неужели эти украинцы такие плохие? Думаю, что эти деньги — очередная пустая трата. Это трата, которую мы не можем себе позволить. Я согласен, что эта страна катится к чертям собачим.
Можете ли вы рассказать мне больше об этом конфликте? Я против Путина, но не против России", — добавил Бартон.
Отметим, что 41-летний Бартон завершил карьеру в 2017 году, а через год начал тренировать. Сначала он работал в "Флитвуд Таун", а затем перешел в "Бристоль Роверс".
Как футболист Бартон выступал за "Манчестер Сити", "Ньюкасл", КПР, "Марсель", "Бернли" и "Рейнджерс".
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