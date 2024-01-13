Известный английский футболист назвал помощь Украине пустой тратой средств

Джоуи Бартон против помощи Украине. Фото: "Бристоль"

Известный своим талантом, алкоголизмом и драками бывший английский футболист Джоуи Бартон раскритиковал премьер-министра Великой Британии Риши Сунака за помощь Украине. По его словам, британцы живут плохо и поэтому нужно помогать именно им.

Свои мысли Бартон изложил в соцсетях.

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Отметим, что Сунак 12 января приезжал в Украину ну и объявил о помощи на 2,5 млрд фунтов.

Is this true?



Does this unelected nerd speak for us?



When our own people are struggling to make ends meet.



Are we with Ukraine for as long as it takes? 🇺🇦 🤷🏼‍♂️ https://t.co/jagPdLWvGb — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) January 12, 2024

Бартон снова напомнил о себе

Как оказалось, Бартон выступает против Сунака, поддержки Украины, не любит Путина, но нормально относится к России из-за их помощи во Второй мировой войне.

"Это правда? Этот неизбранный ботан говорит за нас всех? Когда наши люди с трудом сводят концы с концами. Будем ли мы с Украиной до тех пор, пока это потребуется?", — написал Бартон.

При этом Джоуи сравнил премьера с телевизионным персонажем Крысой Роландом, отметив их внешнее сходство и обвинив чиновника в выкачивании средств из британцев.

"Почему он не попросил своих приятелей из Moderna подкинуть пару миллиардов?

Разве СССР не был нашим союзником в Первой мировой войне? Безусловно, он был им во Второй мировой. 27 миллионов погибших советских людей говорят о том, что они сделали немалую часть трудной роботы.

Если бы не эти "советы", мы бы сегодня, скорее всего, говорили по-немецки. Давайте не будем забывать об этом", — написал Бартон.

Также Бартон отметил на сообщение бывшего парламентария Великой Британии Джорджа Гэллоуэя, который назвал помощь Украине помощью мошенникам.

"Неужели эти украинцы такие плохие? Думаю, что эти деньги — очередная пустая трата. Это трата, которую мы не можем себе позволить. Я согласен, что эта страна катится к чертям собачим.

Можете ли вы рассказать мне больше об этом конфликте? Я против Путина, но не против России", — добавил Бартон.

Отметим, что 41-летний Бартон завершил карьеру в 2017 году, а через год начал тренировать. Сначала он работал в "Флитвуд Таун", а затем перешел в "Бристоль Роверс".

Как футболист Бартон выступал за "Манчестер Сити", "Ньюкасл", КПР, "Марсель", "Бернли" и "Рейнджерс".

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