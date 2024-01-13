Відомий англійський футболіст назвав допомогу Україні марною тратою коштів

Джоуї Бартон проти допомоги Україні. Фото: "Брістоль"

Відомий своїм талантом, алкоголізмом та бійками колишній англійський футболіст Джоуї Бартон розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака за допомогу Україні. За його словами, британці живуть погано і тому потрібно допомагати саме їм.

Свої думки Бартон виклав у соцмережах.

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Зазначимо, що Сунак 12 січня приїжджав в Україну та оголосив про допомогу на 2,5 млрд фунтів.

Is this true?



Does this unelected nerd speak for us?



Коли наші власні люди є строгліть до make ends meet.



Чи є ми з Україною для довгого часу, як це? 🇺🇦 🤷🏼‍♂️ https://t.co/jagPdLWvGb — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) January 12, 2024

Бартон знову нагадав про себе

Як виявилося, Бартон виступає проти Сунака, підтримки України, не любить Путіна, але нормально ставиться до Росії через їхню допомогу у Другій світовій війні.

"Це правда? Цей необраний ботан говорить за нас усіх? Коли наші люди важко зводять кінці з кінцями. Чи будемо ми з Україною доти, поки це буде потрібно?", — написав Бартон.

При цьому Джоуї порівняв прем'єра з телевізійним персонажем Щуром Роландом, відзначивши їхню зовнішню подібність і звинувативши чиновника у викачуванні коштів із британців.

"Чому він не попросив своїх приятелів із Moderna підкинути пару мільярдів?"

Хіба СРСР не був нашим союзником у Першій світовій війні? Безумовно, він був ним у Другій світовій. 27 мільйонів загиблих радянських людей говорять про те, що вони зробили чималу частину важкої роботи.

Якби не ці "поради", ми б сьогодні, швидше за все, говорили німецькою. Давайте не забуватимемо про це", — написав Бартон.

Також Бартон відповів на повідомлення колишнього парламентаря Великої Британії Джорджа Ґеллоуея, який назвав допомогу Україні допомогою шахраям.

“Невже ці українці такі погані?

Чи можете ви розповісти мені більше про цей конфлікт? Я проти Путіна, але не проти Росії", — додав Бартон.

Зазначимо, що 41-річний Бартон завершив кар'єру у 2017 році, а за рік почав тренувати. Спочатку він працював у "Флітвуд Таун", а потім перейшов у "Брістоль Роверс".

Як футболіст Бартон виступав за "Манчестер Сіті", "Ньюкасл", КПР, "Марсель", "Бернлі" та "Рейнджерс".

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