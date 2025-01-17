Калюжный может перейти в английский Плимут — детали

Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. Некоторые из них пытаются удержать своих лидеров.

Английский "Плимут" сделал официальное предложение "Александрии" по трансферу опорного полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, сообщает в Telegram журналист Сергей Тищенко.

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По его данным, в клубе пока не решили, готовы ли отпустить Калюжного в Англию. Сам футболист пока что эту информацию не комментировал.

Инсайд о Калюжном. Фото: скриншот

Калюжный в "Александрии"

Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Ранее ходили слухи относительно его нежелания продлевать соглашение.

С 1 января этого года Иван Калюжный может вести предварительные переговоры с любым клубом.

Касательно "Плимута". По состоянию на сегодня он занимает последнее 24 место в Чемпионшипе (втором английском дивизионе).

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