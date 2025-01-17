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Известный английский клуб хочет купить Калюжного

17 января 2025 20:31
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Калюжный может перейти в английский Плимут — детали
Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. Некоторые из них пытаются удержать своих лидеров.

Английский "Плимут" сделал официальное предложение "Александрии" по трансферу опорного полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, сообщает в Telegram журналист Сергей Тищенко.

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По его данным, в клубе пока не решили, готовы ли отпустить Калюжного в Англию. Сам футболист пока что эту информацию не комментировал.

Инсайд о Калюжном
Инсайд о Калюжном. Фото: скриншот

Калюжный в "Александрии"

Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" действует до лета 2025 года. Ранее ходили слухи относительно его нежелания продлевать соглашение.

С 1 января этого года Иван Калюжный может вести предварительные переговоры с любым клубом.

Касательно "Плимута". По состоянию на сегодня он занимает последнее 24 место в Чемпионшипе (втором английском дивизионе).

Напомним, Виталий Миколенко может сменить клуб уже в ближайшее время.

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спорт футбол Футбол трансферы Александрия Иван Калюжный

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20:30 США ввели санкции против недостроенных танкеров РФ — как это

20:06 Гигаватт Зеленского — Укрэнерго назвало печальную цифру генерации

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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