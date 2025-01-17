Калюжний може перейти до англійського Плімута — деталі

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Деякі з них намагаються втримати своїх лідерів.

Англійський "Плімут" зробив офіційну пропозицію "Олександрії" щодо трансферу опорного півзахисника збірної України Івана Калюжного, повідомляє у Telegram журналіст Сергій Тищенко.

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За його даними, в клубі поки не вирішили, чи готові відпустити Калюжного в Англію. Сам футболіст поки що цю інформацію не коментував.

Інсайд про Калюжного. Фото: скриншот

Калюжний в "Олександрії"

Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" чинний до літа 2025 року. Раніше ходили чутки щодо його небажання продовжувати угоду.

З 1 січня цього року Іван Калюжний може вести попередні переговори з будь-яким клубом.

Щодо "Плімута". Станом на сьогодні він посідає останнє, 24-те місце у Чемпіоншипі (другому англійському дивізіоні).

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