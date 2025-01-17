Калюжний може перейти до англійського Плімута — деталі

Відомий англійський клуб хоче купити Калюжного
Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Деякі з них намагаються втримати своїх лідерів.
Англійський "Плімут" зробив офіційну пропозицію "Олександрії" щодо трансферу опорного півзахисника збірної України Івана Калюжного, повідомляє у Telegram журналіст Сергій Тищенко.
За його даними, в клубі поки не вирішили, чи готові відпустити Калюжного в Англію. Сам футболіст поки що цю інформацію не коментував.
Калюжний в "Олександрії"
Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" чинний до літа 2025 року. Раніше ходили чутки щодо його небажання продовжувати угоду.
З 1 січня цього року Іван Калюжний може вести попередні переговори з будь-яким клубом.
Щодо "Плімута". Станом на сьогодні він посідає останнє, 24-те місце у Чемпіоншипі (другому англійському дивізіоні).
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