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Відомий англійський клуб хоче купити Калюжного

17 січня 2025 20:31
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Калюжний може перейти до англійського Плімута — деталі
Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. Деякі з них намагаються втримати своїх лідерів.

Англійський "Плімут" зробив офіційну пропозицію "Олександрії" щодо трансферу опорного півзахисника збірної України Івана Калюжного, повідомляє у Telegram журналіст Сергій Тищенко.

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За його даними, в клубі поки не вирішили, чи готові відпустити Калюжного в Англію. Сам футболіст поки що цю інформацію не коментував. 

Інсайд про Калюжного
Інсайд про Калюжного. Фото: скриншот

Калюжний в "Олександрії" 

Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" чинний до літа 2025 року. Раніше ходили чутки щодо його небажання продовжувати угоду.

З 1 січня цього року Іван Калюжний може вести попередні переговори з будь-яким клубом.

Щодо "Плімута". Станом на сьогодні він посідає останнє, 24-те місце у Чемпіоншипі (другому англійському дивізіоні).

Нагадаємо, Віталій Миколенко може змінити клуб вже найближчим часом.

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спорт футбол Футбол трансфери Олександрія Іван Калюжний

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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