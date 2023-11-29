Известный арбитр получил тяжелую травму — остался без рекорда и домашнего Евро

Арбитр Феликс Брых. Фото: kicker.de

В матче чемпионата Германии произошел эпизод, который никак не связан с футболистами. Касается он главного арбитра Феликса Брыха.

Известный судья получил травму и не смог стать рекордсменом Бундеслиги, сообщило Kicker.

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Инцидент случился в матче чемпионата Германии между "Айнтрахтом" и "Штутгартом". Во второй половине первого тайма 48-летний судья подвернул лодыжку и правое колено. Несмотря на болевые ощущения Брых доработал первый тайм, а на второй его заменил Патрик Швенгерс.

По словам Брыха, у него разрыв крестообразной связки колена. Вероятно, арбитр выбыл минимум до осени 2024 года.

Интересно, что немецкий судья травмировался за одну игру до рекорда по количеству матчей в Бундеслиге. Совершить вторую попытку побить рекорд Брых сможет уже в следующем сезоне. На текущий момент у него 344 игры — столько же у Вольфганга Штарка.

Также судья пропустит домашний чемпионат Европы.

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