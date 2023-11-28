Бондар розповів, чи був пенальті у ворота Шахтаря

Валерій Бондар не пускає суперника до м'яча. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар прокоментував один зі скандальних епізодів матчу Ліги чемпіонів із "Антверпеном". Бельгійці претендували на пенальті.

Польський рефері не призначив одинадцятиметровий удар у ворота "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Megogo.

Читайте також:

"Гірники" обіграли в Гамбурзі "Антверпен" з рахунком 1:0 внаслідок голу, який Микола Матвієнко забив на початку першого тайму. Після перерви футболісти "Антверпена" вимагали від арбітра призначити пенальті у ворота "Шахтаря" за жорстку гру Валерія Бондаря у своєму штрафному майданчику.

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Захисник донецької команди вважає, що грав за правилами у тому епізоді. Суддя був тієї ж думки. Після перегляду епізоду за допомогою VAR рефері не призначав пенальті у ворота "Шахтаря".

"Це не пенальті, я трохи прихопив за плече суперника. Він багато бігав, провокував, щось хотів від мене. Може футболку. Але за таке не треба ставити пенальті", — розповів Валерій Бондар.

Важке поле та важлива перемога

Також захисник "гірників" поскаржився на газон, який, на думку Бондаря, був досить низькою якістю. Це завадило українцям продемонструвати усі свої найкращі якості. Однак, на думку футболіста, перемога "Шахтаря" могла бути більшою.

Але після перемоги над "Барселоною" вже говорили, що можемо втілити маленьку мрію для всіх українців. Хотіли подарувати Збройним Силам приємні емоції, маленьку радість у таких важких погодних умовах. Сподіваюся, вони трохи посміхнулися і пораділи", — додав Валерій Бондар.

Нагадаємо, "Челсі" продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена.

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України.

Дружина Циганкова привела маленького сина на матч "Жирони".

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.