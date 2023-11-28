Бондарь рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера

Валерий Бондарь не пускает соперника к мячу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал один из скандальных эпизодов матча Лиги чемпионов с "Антверпеном". Бельгийцы претендовали на пенальти.

Польский рефери не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "Шахтера", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Megogo.

Читайте также:

"Горняки" обыграли в Гамбурге "Антверпен" со счетом 1:0 за счет гола, который Николай Матвиенко забил в начале первого тайма. После перерыва футболисты "Антверпена" требовали от арбитра назначить пенальти в ворота "Шахтера" за жесткую игру Валерия Бондаря в своей штрафной.

Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Защитник донецкой команды считает, что играл по правилам в том эпизоде. Судья был того же мнения. После просмотра эпизода с помощью VAR рефери не стал назначать пенальти в ворота "Шахтера".

"Это не пенальти, я немного прихватил за плечо соперника. Он много бегал, провоцировал, что-то хотел от меня. Может, футболку. Но за такое не надо ставить пенальти", — рассказал Валерий Бондарь.

Тяжелое поле и важная победа

Также защитник "горняков" пожаловался на газон, который, по мнению Бондаря, был достаточно низкого качества. Это помешало украинцам продемонстрировать все свои лучшие качества. Однако, по мнению футболиста, победа "Шахтера" могла быть более крупной.

"Главное, что мы сыграем весной в еврокубках. Но после победы над "Барселоной" уже говорили, что можем воплотить маленькую мечту для всех украинцев. Хотели подарить Вооруженным Силам приятные эмоции, маленькую радость в таких тяжелых погодных условиях. Надеюсь, они немного улыбнулись и порадовались", — добавил Валерий Бондарь.

Напомним, "Челси" продаст Мудрика, Мадуэке и Чалобу ради трансфера Осимхена.

"Днепр-1" ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины.

Жена Цыганкова привела маленького сына на матч "Жироны".

"Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину.

Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене.