Відомий арбітр отримав тяжку травму — залишився без рекорду та домашнього Євро

Арбітр Фелікс Брих. Фото: kicker.de

У матчі чемпіонату Німеччини стався епізод, який ніяк не пов'язаний із футболістами. Стосується він головного арбітра Фелікса Бриха.

Відомий суддя зазнав травми і не зміг стати рекордсменом Бундесліги, повідомило Kicker.

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Інцидент трапився у матчі чемпіонату Німеччини між "Айнтрахтом" та "Штутгартом". У другій половині першого тайму 48-річний суддя підвернув кісточку та праве коліно. Попри болючі відчуття Брих доопрацював перший тайм, а на другий його замінив Патрік Швенгерс.

За словами Бриха, у нього розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Ймовірно, арбітр вибув щонайменше до осені 2024 року.

Цікаво, що німецький суддя травмувався за одну гру до рекорду за кількістю матчів у Бундеслізі. Здійснити другу спробу побити рекорд Брих зможе вже наступного сезону. На даний момент у нього 344 гри — стільки ж у Вольфганга Штарка.

Також суддя пропустить домашній чемпіонат Європи.

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