Известный боец UFC арестован за похищение человека

Хусейн Асхабов на тренировке. Фото: instagram.com/khusein_askhabov/

Еще один спортсмен, который представляет Ultimate Fighting Championship (UFC), встал на скользкую криминальную дорожку. Чеченец Хусейн Асхабов может провести часть жизни за решеткой.

Спортсмену предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, сообщает Phuket News.

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Хусейн Асхабов и его брат около года назад познакомились на курорте Таиланда с итальянским бизнесменом. В какой-то момент спортсмен решил нажиться за счет своего знакомого.

Хусейн Асхабов в октагоне. Фото: instagram.com/khusein_askhabov/

Хроника преступления

Вместе с еще тремя подельниками браться похитили бизнесмена. Итальянца держали на вилле с кляпом во рту. Над потерпевшим мужчиной издевались для того, чтобы узнать больше информации о том, где он держит ценные вещи.

В итоге у итальянца украли 330 тысяч евро, дорогие часы, предметы роскоши и даже криптовалюту. Ему удалось выбраться из плена и обратиться в полицию. По горячим следам братьев задержали, остальным преступникам удалось скрыться. Теперь чеченцы могут надолго угодить за решетку.

О спортивной карьере Хусейн Асхабов может забыть. На счету 28-летнего бойца не только опыт выступлений в UFC, но и бои в рамках украинской лиги WWFC.

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