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Відомий боєць UFC заарештований за викрадення людини

12 вересня 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий боєць UFC заарештований за викрадення людини
Хусейн Асхабов на тренуванні. Фото: instagram.com/khusein_askhabov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один спортсмен, який представляє Ultimate Fighting Championship (UFC), став на слизьку кримінальну стежку. Чеченець Хусейн Асхабов може провести частину життя за ґратами.

Спортсмену звинуватили відразу за кількома статтями, повідомляє Phuket News.

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Хусейн Асхабов та його брат близько року тому познайомились на курорті Таїланду з італійським бізнесменом. Якоїсь миті спортсмен вирішив нажитися коштом свого знайомого.

Хусейн Асхабов
Хусейн Асхабов у октагоні. Фото: instagram.com/khusein_askhabov/

Хроніка злочину

Разом із ще трьома спільниками братися викрали бізнесмена. Італійця тримали на віллі з кляпом у роті. Над потерпілим чоловіком знущалися для того, щоб дізнатися більше про те, де він тримає цінні речі.

У результаті в італійця вкрали 330 тисяч євро, дорогий годинник, предмети розкоші та навіть криптовалюту. Йому вдалося вибратися з полону та звернутися до поліції. За гарячими слідами братів затримали, решті злочинців вдалося втекти. Тепер чеченці можуть надовго потрапити за ґрати.

Про спортивну кар'єру Хусейн Асхабов може забути. На рахунку 28-річного бійця не лише досвід виступів в UFC, а й бої у рамках української ліги WWFC.

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