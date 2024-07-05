Рой Джонс вернется на ринг в поединке с российским блоггером Джиганом

Известный боксер с паспортом России проведет бой с блоггером страны-агрессора
Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс сообщил, что вернется на ринг и нарвался на волну хейта. Боксер проведет поединок с российским блоггером Джиганом.
Об этом сообщают РосСМИ.
Рой Джонс вернется на ринг
Боксер, получивший российский паспорт, проведет бой с Джиганом. Выставочный поединок пройдет 6 июля в Москве.
В последний раз Джонс сражался в апреле 2023 года. Сторонник российского диктатора вышел на ринг против 36-летнего американца Энтони Петтиса, экс-чемпиона UFC и дебютанта в боксе.
Энтони Петтис завершил бой победой над ветераном решением большинства судей (78-74, 76-76, 77-75).
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