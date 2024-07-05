Рой Джонс вернется на ринг в поединке с российским блоггером Джиганом

Боксёр Рой Джонс на ринге. Фото: VITAL Imagery

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс сообщил, что вернется на ринг и нарвался на волну хейта. Боксер проведет поединок с российским блоггером Джиганом.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Рой Джонс вернется на ринг

Боксер, получивший российский паспорт, проведет бой с Джиганом. Выставочный поединок пройдет 6 июля в Москве.

Сообщение с сообщением о бое. Фото: скриншот

В последний раз Джонс сражался в апреле 2023 года. Сторонник российского диктатора вышел на ринг против 36-летнего американца Энтони Петтиса, экс-чемпиона UFC и дебютанта в боксе.

Энтони Петтис завершил бой победой над ветераном решением большинства судей (78-74, 76-76, 77-75).

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