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Известный боксер с паспортом России проведет бой с блоггером страны-агрессора

5 июля 2024 15:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Рой Джонс вернется на ринг в поединке с российским блоггером Джиганом
Боксёр Рой Джонс на ринге. Фото: VITAL Imagery
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс сообщил, что вернется на ринг и нарвался на волну хейта. Боксер проведет поединок с российским блоггером Джиганом.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Рой Джонс вернется на ринг

Боксер, получивший российский паспорт, проведет бой с Джиганом. Выставочный поединок пройдет 6 июля в Москве.

Сообщение о бое Джонса
Сообщение с сообщением о бое. Фото: скриншот

В последний раз Джонс сражался в апреле 2023 года. Сторонник российского диктатора вышел на ринг против 36-летнего американца Энтони Петтиса, экс-чемпиона UFC и дебютанта в боксе.

Энтони Петтис завершил бой победой над ветераном решением большинства судей (78-74, 76-76, 77-75).

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