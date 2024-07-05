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Відомий боксер з паспортом Росії проведе бій з блогером країни-агресора

5 липня 2024 15:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Рой Джонс повернеться на ринг у поєдинку з російським блогером Джиганом
Боксер Рой Джонс на рингу. Фото: VITAL Imagery
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс повідомив, що повернеться на ринг та нарвався на хвилю хейту. Боксер проведе двобій з російським блогером Джиганом. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Боксер, який отримав російський паспорт проведе бій з Джиганом. Виставковий двобій пройде 6 липня в Москві. 

Повідомлення про бій Джонса
Допис з повідомленням про бій. Фото: скриншот

Востаннє Джонс бився у квітні 2023 року. Прихильник російського диктатора вийшов на ринг проти 36-річного американця Ентоні Петтіса, екс-чемпіона UFC та дебютанта у боксі.

Ентоні Петтіс завершив бій перемогою над ветераном рішенням більшості суддів (78–74, 76–76, 77–75).

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