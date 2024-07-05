Відомий боксер з паспортом Росії проведе бій з блогером країни-агресора
Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс повідомив, що повернеться на ринг та нарвався на хвилю хейту. Боксер проведе двобій з російським блогером Джиганом.
Про це повідомляють росЗМІ.
Рой Джонс повернеться на ринг
Боксер, який отримав російський паспорт проведе бій з Джиганом. Виставковий двобій пройде 6 липня в Москві.
Востаннє Джонс бився у квітні 2023 року. Прихильник російського диктатора вийшов на ринг проти 36-річного американця Ентоні Петтіса, екс-чемпіона UFC та дебютанта у боксі.
Ентоні Петтіс завершив бій перемогою над ветераном рішенням більшості суддів (78–74, 76–76, 77–75).
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