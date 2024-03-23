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Известный букмекер нашел договорной матч в чемпионате Украины

23 марта 2024 22:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известный букмекер нашел договорной матч в чемпионате Украины
Футбольный матч "Хуст" — "Металлург". Фото: facebook.com/football.khust/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Первой лиге назревает скандал, связанный с договорным матчем. Первым заметила проблему известная букмекерская контора.

Букмекеры увидели аномальное количество ставок на матч "Металлург" Запорожье — "Хуст" (1:4), сообщила "Трибуна".

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Футбольный матч "Хуст" — "Металлург"
Футбольный матч "Хуст" — "Металлург". Фото: facebook.com/football.khust/

Букмекер вернул деньги

Букмекер отказался выплачивать игрокам выигрыши по ставкам на этот матч, поскольку их считает аномальными. Вместо этого вернул деньги.

Свое решение букмекер аргументировал пунктом 6.4 своих правил, где говорится, что организатор оставляет за собой право произвести возврат средств со ставки, сделанной на матч, где есть признаки неспортивной борьбы или договорной характер.

Отметим, что во второй половине сезона "Металлург" и "Хуст" выступают в нижней части таблицы, где 10 команд ведут борьбу за выживание. Запорожцы являются фаворитом своей группы и до матча опережали "Хуст" на 14 очков. Поэтому разгрома фаворита никто не ожидал.

После 19 туров "Металлург" также лидирует, имея в активе 25 очков. У идущего 7-м "Хуста" 14 баллов.

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