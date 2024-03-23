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Відомий букмекер знайшов договірний матч у чемпіонаті України

23 березня 2024 22:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відомий букмекер знайшов договірний матч у чемпіонаті України
Футбольний матч "Хуст" — "Металург". Фото: facebook.com/football.khust/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Першій лізі назріває скандал, пов'язаний із договірним матчем. Першим помітила проблему одна із букмекерських контор.

Букмекери побачили аномальну кількість ставок на матч "Металург" Запоріжжя — "Хуст" (1:4), повідомила "Трибуна".

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Футбольний матч "Хуст" — "Металург". Фото: facebook.com/football.khust/

Букмекер повернув гроші

Букмекер відмовився виплачувати гравцям виграші зі ставок на цей матч, оскільки їх вважає аномальними. Натомість повернув гроші.

Своє рішення букмекер аргументував пунктом 6.4 своїх правил, де йдеться про те, що організатор залишає за собою право зробити повернення коштів зі ставки, зробленої на матч, де є ознаки неспортивної боротьби або договірний характер.

Зазначимо, що у другій половині сезону "Металург" та "Хуст" виступають у нижній частині таблиці, де 10 команд ведуть боротьбу за виживання. Запорожці є фаворитом своєї групи та до матчу випереджали "Хуст" на 14 очок. Тому на розгром фаворита ніхто не очікував.

Після 19 турів "Металург" також лідирує, маючи в активі 25 очок. У "Хуста", що йде сьомим, 14 балів.

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