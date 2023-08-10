Известный футболист женился на племяннице бывшей супруги

Халк на футбольном поле. Фото: instagram.com/hulkparaiba/

Бывший футболист сборной Бразилии Халк известен не только яркими выступлениями на поле. Несколько лет назад форвард спровоцировал на родине серьезный скандал.

Игрок внезапно бросил свою супругу ради более юной девушки, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на O Globo.

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Бразильский нападающий Халк всегда отличался неукротимым нравом и непредсказуемым характером. На протяжении всей карьеры этот футболист шел против общественного мнения и делал то, что считал удобным и полезным для себя.

Халк и Камилла на отдыхе. Фото: instagram.com/hulkparaiba/

Развод и новая свадьба

Больше десяти лет Халк был женат на Ирэн Де Соузе. В этом браке родились трое детей: сыновья Иэн и Тьяго, а также дочь Алиса. Однако в 2019 году футболист внезапно продал на развод.

Через несколько дней после развода стало известно, что Халк снова связал себя узами брака. Само по себе это никого не удивило, однако при этом избранница спортсмена Камилла оказалась его родственницей.

Халк женился на племяннице своей супруги. Более того, новая жена игрока оказалась на десять лет младше его предыдущей возлюбленной. Подобную спешку Халк объяснил тем, что его избраннице была нужна китайская виза (в то время футболист выступал за клуб из Шанхая — Ред.). Скандальная пара счастлива и ждет ребенка. Удивительно, но у бывшей и нынешней жен Халка сохранились хорошие отношения.

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