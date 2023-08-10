Відомий футболіст побрався з племінницею колишньої дружини

Халк на футбольному полі. Фото: instagram.com/hulkparaiba/

Колишній футболіст збірної Бразилії Халк відомий не лише яскравими виступами на полі. Кілька років тому форвард спровокував на батьківщині серйозний скандал.

Гравець раптово покинув свою дружину заради молодшої дівчини, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на O Globo.

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Бразильський нападаючий Халк завжди відрізнявся неприборканою вдачею та непередбачуваним характером. Протягом усієї кар'єри цей футболіст йшов проти громадської думки та робив те, що вважав зручним та корисним для себе.

Халк та Камілла на відпочинку. Фото: instagram.com/hulkparaiba/

Розлучення та нове весілля

Понад десять років Халк був одружений з Ірен Де Соузою. У цьому шлюбі народилися троє дітей: сини Єн та Тьяго, а також дочка Аліса. Проте у 2019 році футболіст раптово продав на розлучення.

Через кілька днів після розлучення стало відомо, що Халк знову зв'язав себе узами шлюбу. Саме собою це нікого не здивувало, проте при цьому обраниця спортсмена Камілла виявилася його родичкою.

Халк одружився з племінницею своєї дружини. Ба більше — нова дружина гравця виявилася на десять років молодшою за його попередню кохану. Подібний поспіх Халк пояснив тим, що його обраниці була потрібна китайська віза (тоді футболіст виступав за клуб із Шанхаю — Ред.). Скандальна пара щаслива і чекає дитини. Дивно, але у колишньої та нинішньої дружин Халка збереглися добрі стосунки.

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