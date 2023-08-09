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Жан Беленюк дотепно прокоментував допис про "Десять негренят" у парламенті

9 серпня 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жан Беленюк дотепно прокоментував допис про "Десять негренят" у парламенті
Жан Беленюк під час турніру. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український борець Жан Беленюк із гумором поставився до висловлювання про корупцію, яка проникла до Верховної Ради України. Політик продемонстрував почуття гумору у серйозній темі.

Беленюк на своїй сторінці у Facebook дав зрозуміти, що корупція його не стосується.

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Беленюк та Трюдо
Беленюк та прем'єр-міністр Канади Трюдо. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Заява Беленюка

Чемпіон олімпійських ігор у Токіо-2020 Жан Беленюк відреагував на події, які стрясають український політикум. Видавець Олександр Красовицький порівняв ситуацію зі скандалами у Верховній Раді із детективним романом Агати Крісті "Десять негренят".

У центрі сюжету книги — вісім незнайомців, які опинилися разом на самотньому острові. Поступово герої один за одним стають жертвами невідомого вершника правосуддя, який переслідую певну мету.

"Здається, історія цього парламенту все більше нагадує книгу "Десять негренят", — написав Олександр Красовицький.

"Нічого не знаю, я збираюся вижити", — жартома відповів видавцеві Жан Беленюк.

Цитата Беленюка
Повідомлення Беленюка. Скриншот instagram.com/zhanbeleniuk/

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