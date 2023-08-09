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Жан Беленюк остроумно прокомментировал высказывание про "Десять негритят" в парламенте

9 августа 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жан Беленюк остроумно прокомментировал высказывание про "Десять негритят" в парламенте
Жан Беленюк во время турнира. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский борец Жан Беленюк с юмором отнесся к высказыванию о коррупции, которая проникла в Верховную Раду Украины. Политик продемонстрировал чувство юмора в серьезной теме. 

Беленюк на своей странице в Facebook дал понять, что коррупция его не касается. 

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Беленюк и Трюдо
Беленюк и премьер-министр Канады Трюдо. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Заявление Беленюка 

Чемпион олимпийских игр в Токио-2020 Жан Беленюк отреагировал на события, которые сотрясают украинский политикум. Издатель Александр Красовицкий сравнил ситуацию со скандалами в Верховной Раде с детективным романом Агаты Кристи "Десять негритят". 

В центре сюжета книги — восемь незнакомцев, которые оказались вместе на одиноком острове. Постепенно герои один за другим становятся жертвами неизвестного вершителя правосудия, который преследует свои цели.  

"Кажется, история этого парламента все больше напоминает книгу "Десять негритят", — написал Александр Красовицкий. 

"Ничего не знаю, я собираюсь выжить", — в шутку ответил издателю Жан Беленюк.  

Цитата Беленюка
Сообщение Беленюка. Скриншот instagram.com/zhanbeleniuk/

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