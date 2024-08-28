Известный футболист умер после потери сознания во время матча

Хуан Искьердо во время матча. Фото: instagram.com/sport24/

Защитник уругвайского клуба "Насьональ" Хуан Искьердо потерял сознание во время матча. У футболиста остановилось сердце.

Врачи не сумели спасти игрока, который скончался в больнице, сообщает The Guardian.

Читайте также:

В середине августа, во время матча Кубка Либертадорес произошла трагедия. Защитник уругвайского "Насьоналя" прямо во время поединка внезапно захромал и упал на поле.

Хуан Искьердо. Фото: instagram.com/cbnvale/

Детали происшествия

Хуан Искьердо потерял сознание почти сразу после падения. Игроки, которые находились рядом, сразу же позвали на поле врачей. Защитник провели массаж сердца и другие экстренные медицинские процедуры, после чего 27-летнего игрока доставили в ближайшую больницу.

Врачи боролись за жизнь пациента, но не сумели спасти жизнь спортсмена. Спустя сутки после инцидента на поле Хуан Искьердо скончался. Клуб объявил об инциденте только через несколько дней после произошедшего.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.

Тренер "РБ Зальцбург" признался, чем "Динамо" его удивило — детали.

Шовковский объяснил, чем недоволен в игре "Динамо" после ничьей с "РБ Зальцбург".