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Известный футболист скончался после того, как потерял сознание во время матча

28 августа 2024 11:24
Валерий Ковалевич - Редактор
Известный футболист умер после потери сознания во время матча
Хуан Искьердо во время матча. Фото: instagram.com/sport24/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник уругвайского клуба "Насьональ" Хуан Искьердо потерял сознание во время матча. У футболиста остановилось сердце

Врачи не сумели спасти игрока, который скончался в больнице, сообщает The Guardian.

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В середине августа, во время матча Кубка Либертадорес произошла трагедия. Защитник уругвайского "Насьоналя" прямо во время поединка внезапно захромал и упал на поле. 

Хуан Искьердо
Хуан Искьердо. Фото: instagram.com/cbnvale/

Детали происшествия 

Хуан Искьердо потерял сознание почти сразу после падения. Игроки, которые находились рядом, сразу же позвали на поле врачей. Защитник провели массаж сердца и другие экстренные медицинские процедуры, после чего 27-летнего игрока доставили в ближайшую больницу. 

Врачи боролись за жизнь пациента, но не сумели спасти жизнь спортсмена. Спустя сутки после инцидента на поле Хуан Искьердо скончался. Клуб объявил об инциденте только через несколько дней после произошедшего. 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс. 

Тренер "РБ Зальцбург" признался, чем "Динамо" его удивило — детали. 

Шовковский объяснил, чем недоволен в игре "Динамо" после ничьей с "РБ Зальцбург". 

трагедия спорт футбол Уругвай сердечный приступ

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11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

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